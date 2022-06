Marea Valencianista y Miguel Zorío han emitido un nuevo comunicado contrario a la contratación de Gennaro Gattuso como nuevo entrenador del Valencia CF. En esta nota el ex vicepresidente de la entidad de Mestalla recuerda cómo fue la salida del italiano de la Fiorentina por las operaciones con Jorge Mendes.

Este es el comunicado de Marea Valencianista

Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, recuerda que “Gattuso firmó por la Fiorentina por dos temporadas a razón de 2 millones por año, mucho menos que lo que vamos a tenerle que pagar nosotros cuando el Valencia CF vive el peor momento económico de sus historia. La mano que mece la cuna de Lim, Jorge Mendes ha vuelto a vaciarnos las arcas. Cuando firmó por la Fiorentina, su Presidente había aceptado firmar a Sérgio Oliveira, centrocampista de 29 años del Oporto. Las negociaciones con el club luso y Mendes parecían ir bien, pero se produjo un punto de inflexión el 12 de junio de 2021: Joe Barone y Mendes se reunieron ese día en Milán para tratar de cerrar el fichaje de Oliviera, pero el director general de la Fiorentina se encontró con que Mendes habñia doblado el precio del jugador(de 10-12M€ de traspaso a 20M€) y las comisiones para el agente también aumentaron de manera sustancial (de 1.5 M€ a el doble). Barone no aceptó esas condiciones e informó a Rocco Commisso, el propietario de la Fiorentina. El propietario, entonces, rompió todos los acuerdos con Mendes y con Gattuso, a los que acusó de intentar meterles 5 jugadores a precios fuera de mercado. Esto recuerda mucho a los 1000 millones de euros que lleva el Valencia CF en compras y ventas de jugadores en la época Lim, y con la sombra de Jorge Mendes siempre muy cerquita”.

“Pero estás polémicas relaciones e Gattuso con Mendes no son los únicos escándalos que ha tenido Gennaro Gattuso ya que según publicó publica Football Italia, el entrenador del Milán apareció en una lista de personas que se encuentran bajo investigación por un posible delito de blanqueo de dinero. Y va de cerdos la cosa. El exfutbolista italiano poseía el 35 por ciento de la granja de cerdos Tre Olmi, con sede en Gallarate y que se declaró en quiebra en mayo de 2014. Hay 42 personas bajo investigación por transferencia fraudulenta de dinero y lavado de dinero. También debemos recordar que Jorge Mendes y Peter Lim tienen un historial muy amplio en este sentido con Mint Capital y Gestifute” subraya Miguel Zorío.

El portavoz de Marea Valencianista recuerda una más: “El representado por Mendes, Gennaro Gattuso estuvo en el centro de una investigación judicial por presunto arreglo de resultados de partidos de liga en Italia en 2013. La policía italiana detuvo a otras cuatro personas en relación con la supuesta compra de resultados, un escándalo que sacudió al mundo del fútbol en el país europeo y por el cual se han hecho más de 50 arrestos. Por no incidir también en las acusaciones que recibió en Creta y que terminaron en una de las ruedas de prensa más vergonzosas que recuerda el mundo del fútbol”.

Miguel Zorío recuerda a todos los valencianistas que “hace menos de un mes vaciamos Mestalla y exigimos a Peter Lim que nos vendiera de nuevo el club. Ahora debemos seguir todos unidos. Los políticos no pueden prevaricar: la ATE está caducada y el estadio de pandereta no se puede hacer, y menos con las licencias también caducadas. Los peñistas no pueden volver al redil de Lim, al estilo del peluquero que tienen realquilado en un cuartucho en Mestalla. Las plataformas deben seguir enfocadas en Peter Lim y en los enjuagues de Jorge Mendes, sin que otras cosas les distraigan. Y la afición debe ser crítica con un proyecto que llega de la mano de Jorge Mendes, que ha sido junto con Lim, el único que ha ganado dinero con el Valencia CF y nos ha dejado esto como un solar. Ni Gattuso es un gatito lindo, ni Mendes una monjita”.