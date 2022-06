Lo que fue un ofrecimiento del Valencia CF con Anil Murthy a la cabeza parece que va camino de ofensiva. Jorge Mendes estuvo este miércoles en Barcelona. Allí se reunió con el FC Barcelona con Carlos Soler como principal tema de conversación. No hay que olvidar que la hoja de ruta de Peter Lim pasa por traspasar a Guedes, Soler y Gayà por valor de 65-70 millones de euros. Soler está en la rampa de salida y Meriton cuenta con su venta.

Laporta y Mendes tuvieron un encuentro de cerca de cuatro horas en el que estudiaron las posibilidades para llevar a buen puerto la operación. Pues el Barcelona debe antes encontrarle un acomodo a Frenkie de Jong para lanzarse a por Soler.

El traspaso estaría cifrado en un mínimo de 25 millones de euros y podría incluir, como se ha rumoreado en las últimas semanas, algunos futbolistas del Barcelona poniendo rumbo a Mestalla.

Los nombres que el Barcelona pone encima de la mesa

No solo a De Jong quiere sacar el club azulgrana de la plantilla. Xavi tiene varios descartes más y el club busca fórmulas para conseguir su salida. Varios nombres estuvieron en la conversación como Nico y Braithwaite, aunque del primero no quieren desprenderse y el segundo no interesa en Mestalla. No obstante Sergiño Dest y Francisco Trincao sí que son piezas que podrían encajar en la operación.