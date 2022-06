Gennaro Gattuso no estuvo solo en su primera comparecencia pública como entrenador del Valencia CF. Le acompañaron los embajadores del club Miguel Tendillo, Miguel Ángel Bossio y Ricardo Arias, gente cercana al italiano y el nuevo CEO del club, Sean Bai, que estuvo toda la rueda de prensa a su lado y que leyó un manifiesto prometiendo cambios en la entidad. Con la salida de Anil Murthy de Mestalla con un comunicado en el que Meriton se desmarcaba del ya expresidente tratando de vender vientos de cambio, la nueva cabeza visible, al menos de forma interina, es el propio Sean Bai.

Su discurso de apertura fue en este sentido, el de tratar de avanzar en el argumento de la ruptura con el pasado: «Desde el Valencia CF queremos llevar a cabo un cambio de rumbo y trabajar al máximo desde la autocrítica para que los aficionados se sientan orgullosos de su club», explicó el singapurense, que alertó a la afición que a veces tendrán que tomar «decisiones impopulares» para que la afición siga sintiendo «la grandeza de este club centenario» y se detuvo en el término ‘identidad’. «Lo que queremos es que os sintáis identificados y que compartamos ese ADN del Valencia CF. Vamos a trabajar todos como un equipo. Somos un equipo y una familia: el club, la afición, el equipo, el míster... Todos con el mismo deseo: hacer un gran Valencia», señaló Sean Bai en su ‘presentación’ en sociedad como director general.

El singapurense, no obstante, explicó que no quería eclipsar el día de Gattuso y emplazó a presentar todos los cambios que tienen en mente para el club en un futuro cercano: «Tenéis nuestra palabra de que pronto os explicaremos estos pasos y en breve haremos un encuentro para explicar este proyecto», expuso, aunque no matizó si sería en forma de rueda de prensa abierta para los medios de comunicación o si lo harían en otro formato. Cabe recordar que Murthy nunca convocó una rueda de prensa abierta a todos los periodistas a pesar de que lo prometió también después del despido de Mateu Alemany y Marcelino García Toral. Está ahora por ver el formato en el que Sean Bai le explica al valencianismo todos los cambios que prometió antes de darle la palabra a Gattuso.

Apertura de redes

El pequeño cambio que sí es tangible es el de abrir los comentarios en redes sociales. Llevaban cerrados más de 400 días, una anomalía que no se daba en ningún club europeo, y que estaba siendo objeto de muchas críticas por parte de la afición. Sean Bai anunció que eso iba a cambiar y a partir de ahí las respuestas en las redes corporativas empezaron a permitir la interacción: «Pensamos que tenemos que ser más cercanos y por eso vamos a abrir los comentarios en las redes sociales. Las relaciones tienen que estar marcadas desde el respeto. En nuestra toma de decisiones, tenemos en cuenta la felicidad de los aficionados de nuestro club», señaló el director general.

Relación con los medios

Otro de los cambios que Sean Bai expuso que querían realizar tenía que ver con la relación entre el club y los medios de comunicación. «Yo creo que el primer paso será tener más comunicación con vosotros. Los medios son una parte importante también. Buscaremos soluciones porque honestamente el espacio es una limitación para nosotros. Yo estoy allí y personalmente pienso que el espacio es pequeño y buscamos soluciones», explicó el director general en relación a abrir el Media Center para trabajar en el día a día.

Bienvenida a Gattuso

El motivo principal de la comparecencia fue presentar a Gattuso y hacia él también tuvo palabras: «A su garra y pasión se une el gusto por el buen fútbol que seguro que nos dará grandes alegrías. Muchas gracias a todos y Amunt Valencia!», manifestó.