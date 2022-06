La primera rueda de prensa de Gannaro Gattuso ha generado muchas reacciones. Tanto por su talante técnico y su pasión a la hora de transmitir sus intenciones sobre el terreno de juego como por su discurso alrededor de la situación económica del club. Una de las más contundentes fue la de Santiago Cañizares a través de su cuenta de Twitter.

El que es para muchos el mejor portero de la historia del Valencia CF respondió a un tweet del perfil Radio Taronja en el que se citaba la siguiente frase de Gattuso: "Hablaré con Guedes, Carlos Soler y Gayà para ver si hay solución o si están cerrados en banda a irse. Después ya hablaré con el presidente de ello. Peter Lim no me ha dicho que debamos vender a esos tres jugadores sí o sí". En este fragmento y el resto de la comparecencia se deja entrever que el único motivo por el que se habló de la venta de estos jugadores es su situación contractual y no la obligación de venta que pesa sobre la entidad de Mestalla.

Ante estas palabras, Cañizares respondió lo siguiente: "Cerrados en banda… Creo más en Gattuso que en lo que le han contado… Os pasa igual??", preguntaba la leyenda valencianista a sus seguidores en una clara muestra de desconfianza a que desde Meriton le hayan explicado la delicada tesitura económica del club y que son los tres futbolistas los que se quieren marchar y por eso no renuevan, dando lugar a esta coyuntura de mercado de tener que darles salida.