El brasileño Leonardo de Araujo se postula como el elegido por Peter Lim para asumir la dirección deportiva del Valencia CF. El que fuera lateral izquierdo valencianista entre 1991 y 1993 dejó un gran recuerdo futbolístico en Mestalla y, además, mantiene una buena amistad desde años con el empresario singapurense.

En Leonardo, de 52 años, convergen varios factores como candidato ideal, como por ejemplo que sabe lo que es trabajar con Gennaro Gattuso, nuevo entrenador del Valencia, con el que ha coincidido en el Milan en varios periodos.

Primero cuando Leonardo era entrenador y Gattuso futbolista rossonero, en la campaña 2009-2010, y con posterioridad cuando el dirigente brasileño fue director deportivo de los milanistas, en el curso 2018-19, y Gattuso el entrenador. La química era excelente y se dio la situación de que ambos dimitieron de sus cargos a la misma vez, en mayo de 2019

No obstante, el gran punto fuerte de Leonardo como principal candidato a la dirección deportiva es su conexión con Peter Lim. Una conexión que el propio exlateral carioca reconocía a Levante-EMV, en una entrevista publicada en 2015, tras la primera temporada de Meriton Holdings en Mestalla.

«He estado reunido muchas veces con él, lo conozco personalmente y no sólo por el mundo del fútbol. Es una persona que tiene muchas ganas de hacerlo bien, me parece que tiene una estrategia meditada», aseguraba Leonardo a las preguntas de este periódico.

¿Con esa conexión con Lim, se veía en algún futuro regresando a Mestalla?, le preguntaba directamente Levante-EMV. Además, se daba la curiosidad que había vuelto como dirigente a otros clubes en los que había estado antes como jugador, como en el Milan y el PSG. En la respuesta Leonardo no se cerraba ninguna puerta.

«No lo sé. La verdad es que he vuelto a casi todos los clubes en los que jugué como futbolista. He estado dos veces en el Flamengo, tres en el Sao Paulo, dos en el Milan (que serían tres con el tiempo), dos en el PSG (donde acabó volviendo)... El futuro no sé cuál será. La relación es muy buena. Tengo excelentes recuerdos de Valencia. Fue muy especial cuando volví con el PSG porque el Valencia hizo la comida oficial entre clubes en Aragón 58, el restaurante donde iba cada mañana a desayunar. Continúan los mismos camareros y todo. Me emocionó. Pero es difícil pensar qué sucederá», aseguraba.

Por último, en su amplia entrevista con este periódico, Leonardo se mostraba favorable al binomio máximo accionista-aficionados, con el que ha convivido en el Milan de Berlusconi o el PSG de Al Khelaïfi, aunque no haya fraguado en Mestalla.

«Mira, la Premier League es hoy lo que es, un campeonato dominante, porque abrió en su día las puertas. Abrió el mercado, abrió las inversiones, ganó en competitividad y puede servir de modelo también para España o Italia. El último clasificado en Inglaterra es posible que recaude hoy más en entradas o televisión que el tercero de la liga española. Eso se debe a la apertura global del campeonato. Es un proceso que creo que ya no se puede frenar, y es compatible con la tradición», concluyó.