Carlos Soler ha cerrado una temporada de diez a nivel individual. Sus números, a diferencia de este Valencia estancado en la zona media de LaLiga española, son de Champions. El ‘10’ acabó la temporada el domingo en Málaga en el pico más alto de rendimiento de su trayectoria deportiva. Por algo es objeto de deseo de clubes ‘top’ del fútbol europeo.

Soler cerró ante la República Checa su mejor temporada a nivel profesional en su carrera. El centrocampista valencianista anotó su gol 15 del curso (12 con el Valencia más 3 con España). Nunca había marcado tantos goles. Carlos se ha convertido por segundo año consecutivo en el centrocampista con más gol de LaLiga (11) muy por encima de los 7 de Gonzalo Melero, los 6 de Manu Trigueros, los 5 de Sergio Canales, Salva Sevilla y Escalante o los 4 de Rakitic, Lemar, Brais y Denis Suárez.

Lo bueno de Carlos es que todavía no ha tocado techo. El futbolista crece a una velocidad vertiginosa. Se ha convertido en fijo para Luis Enrique desde que debutó en septiembre de 2021 con gol incluido a Suecia y tiene billete asegurado para el Mundial si no hay lesiones. Un escaparate que todavía le puede encumbrar más en el panorama internacional.

Su cotización, según los portales especializados, es de 50 millones de euros. El problema es que Peter Lim no ha sido capaz de renovar al jugador, solo le queda una temporada (acaba contrato en 2023) y eso penaliza al Valencia a la hora de vender al internacional.

Carlos empezó sus vacaciones el domingo. A la finalización del partido de la selección, el jugador viajó a Sevilla para «desconectar» y disfrutar de un descanso merecido. No hay que olvidar que eu temporada comenzó en los Juegos Olímpicos de Tokyo en julio.

El futuro de Carlos Soler, en el aire

El Valencia quiere vender. Lim y Mendes ya trabajan en esa dirección desde hace tiempo. El equipo mejor posicionado es el Atlético de Madrid, pero no hay que descartar a Juventus de Turín y Barcelona. El jugador delega en sus agentes con dos premisas de obligado cumplimiento: No hay prisa y es él (y no el Valencia) quien elige su destino. «No me gusta precipitarme y en lo único que estoy pensando es en marcharme y desconectar. Vosotros (por la prensa) hablaréis pero quiero estar desconectado de esto», aseguró.