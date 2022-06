Omar Alderete no seguirá en el Valencia CF la próxima temporada. O al menos es lo que se desprende de sus palabras en su última publicación de Instagram. El club de Mestalla tiene una opción de compra por el central paraguayo de 7,5 millones de euros, pero parece que no va a ejecutarla.

"Me voy encantado con el club, con la gente, con la ciudad. No me queda más que agradecerle a todos por cómo me recibieron y por el cariño que me dieron y me dan desde que llegué . A la gente del club a mis compañeros a los amigos que hice. Me hubiese encantado continuar pero lastimosamente el fútbol tiene estas cosas", explica el propio futbolista, que confirma que por su parte hubiese seguido vinculado al Valencia CF.

"De corazón le deseo todo lo mejor al club de acá en adelante. Nos vemos pronto y Amunt Valencia" cierra su mensaje el futbolista guaraní, que se encuentra en Asunción pasando sus vacaciones y que tendrá que buscar otro destino de la mano del Hertha de Berlín, poseedor de sus derechos federativos.