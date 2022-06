El exvicepresidente del Valencia CF y presidente de la plataforma Marea Valencianista, Miguel Zorío, ha vuelto a emitir un comunicado instando a las instituciones a cumplir la ley. Esta vez señala a la Consellera de Territori, Rebeca Torró, a la que señala que el sábado "vence el plazo de 6 meses desde que el Consell publicó el acuerdo de caducidad de la ATE" y que obliga a su Conselleria "a declarar la resolución anticipada de dicha ATE".

En su comunicado, en el que señala de forma directa a Peter Lim y también a Javier Tebas por su apoyo al máximo accionista, señala el grave perjuicio que va a suponer para la entidad la caída de la ATE y los beneficios urbanísticos que supone por la inacción de Lim. Asimismo, además de señalar los problemas económicos aparejados a esta situación, señala el "problema" que va a tener Caixabank: "Su crédito se va a quedar sin garantías".

No se queda aquí, sino que señala que todo esto no hace más que acrecentar el fantasma de la causa de disolución: "Es la amenaza más grave por las que ha pasado el Valencia CF en sus más de 100 años de historia", explica.

Comunicado íntegro

Miguel Zorío recuerda a la nueva Consellera de Territorio, Rebeca Torró, “que el próximo sábado vence el plazo de 6 meses desde que el Consell publicó el acuerdo de caducidad de la ATE que obliga a su Conselleria y sólo a su Conselleria, a declarar la resolución anticipada de dicha ATE. En estos momentos la Conselleria de Economía no tiene ninguna competencia urbanística cuando la ATE está muerta. Así mismo es bueno que el Alcalde, la Vicealcaldesa y los técnicos municipales recuerden que la ley obliga al Ayuntamiento y a ellos, a contestarle sobre la instancia presentada en diciembre (y en febrero de nuevo) en la que solicitaba confirmar por escrito que el consistorio cumple con el acuerdo del Consell y ha dado por caducada la ATE. Hace tres semanas todas las portavoces de los grupos parlamentarios salieron en tropel a defender a los valencianistas de Meriton y de Peter Lim. Ahora les recuerdo que su inacción puede permitirle al experto en empresas offshore pegar un gran pelotazo con las parcelas del viejo Mestalla”.

Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, ha puesto sobre la mesa el negro futuro que Meriton va a dejar en nuestro club: “Javier Tebas debería recordar que la nefasta gestión económica, deportiva, social y en este caso, urbanística, de Peter Lim, está llevando al Valencia CF al borde de la disolución, cuando el 18 de junio la ATE se dé por caducada, siguiendo las directrices de los gabinetes jurídicos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia, y el acuerdo posterior del Consell adoptado el 18 de diciembre del año pasado. La caducidad provoca la pérdida del valor urbanístico de las parcelas de Mestalla que CaixaBank tiene hipotecadas (actualmente más de 100 millones de euros y también el banco pasará a tener un problema al quedarse su crédito sin garantías y todos descubramos que no existen avales personales de Peter Lim). Además, quedaría vigente la obligación municipal de demoler parcialmente la grada norte tras la sentencia del TSJCV por estar en medio de un vial público (la demolición la debe costear Peter Lim).Se perderían los 40.000 metros de suelo comercial del solar de la avenida de Suecia (la pérdida de edificabilidad será de al menos 15 millones). Con las licencias del nuevo estadio caducadas y con un proyecto que, a pesar de las mentiras de Tebas, difícilmente obtendrá licencias nuevas (por sus deficiencias, falta de soporte financiero e incumplimiento de lo conveniado anteriormente), se perderían 20 millones más (la fianza de 1,4 millones y la indemnización a la administración con 18 millones por no edificar el pabellón en Benicalap). Por no sumar, las pérdidas de edificabilidad del terciario del nuevo Mestalla (casi 40 millones de euros), las pérdidas por no querer terminar las 3500 plazas de parking proyectadas en el nuevo estadio (4 millones de ingresos anuales o 70 millones si las plazas son vendidas), etc. Con todo ello, más las pérdidas estimadas a final de ejercicio, la causa de disolución es la amenaza más grave por las que ha pasado el Valencia CF en sus más de 100 años de historia. A los valencianistas les están vendiendo que un gatito solucionará todos los problemas, y con él intentan tapar las miserias que un club que en los próximos días venderá a todas sus estrellas a precio de saldo para que el gran jefe no ponga ni un duro más”.

Miguel Zorío,también recuerda que “el gran Tebas y el desaparecido Lim, nos han obligado a firmar con CVC un crédito que le obliga al Valencia CF a ceder un 10.8 % de sus derechos de la LFP anualmente, use o no use el crédito. Así que hasta que sean capaces de presentar un proyecto de estadio de 65/70.000 asientos, el club va a tener que pagar los intereses de esos 80 millones de euros que tiene a su disposición, pero que no puede tocar por presentar el proyecto de nuevo estadio más cutre que se recuerda. En total, perdemos cada año 9 millones de euros de derechos de televisión y 3 millones de intereses”.