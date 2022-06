El futuro de Mertens es, a día de hoy, todavía una incógnita. El atacante belga acaba contrato con el Napoli y ya está buscando un nuevo proyecto, motivo por el cual ha sido vinculado a diferentes clubes de Europa. Uno de ellos, el Valencia CF.

Con el caso del Valencia CF, SUPER avanzó hace unos días que Gattuso, nuevo entrenador valencianista, estaba tratando de persuadirlo con la finalidad de ficharlo para el Valencia CF. Las dificultades económicas del club de Mestalla son evidentes, aunque a favor del nuevo entrenador valencianista jugaba la confianza y el cariño mutuo que guardaba con Mertens, a quien dirigió en el Nápoles.

La química entre el técnico y el veterano futbolista, de 35 años, abría una pequeña posibilidad, aunque ese mini-ventaja que jugaba a favor del Valencia CF no dejaba de etiquetar la operación como improbable por la compleja economía del Valencia CF.

Tras nueve temporadas en el Napoli y después de convertirse en una institución en la ciudad (no solo por ser ya el máximo goleador del club sino por todo lo que ha generado a nivel sentimental para la ciudad), Mertens ya piensa en su nuevo destino.

De ello habló tras jugar el último partido con su selección, justo unos momentos antes de comenzar sus vacaciones. "¿Mi futuro? Quiero tomar la decisión correcta. Quiero encontrar un buen club. Estoy tranquilo, pero pienso mucho en mi elección. Pensé que me quedaría en el Nápoles , es extraño que hayan esperado tanto. Todavía no he tenido noticias de nadie sobre mi renovación. Espero en los próximos días o semanas poder informarles", dijo.

Interés también en La Cerámica

La prensa italiana también se hacía eco del interés que tiene el Villarreal en fichar al atacante. Gazzetta del Sud aseguró que el Submarino estaría intentando convencer al veterano futbolista belga. Incluso se publicó que existía un 'principio de acuerdo' tras la mediación en la operación de Raúl Albiol, con quien jugó hace unos años.