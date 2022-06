Muchos futbolistas empiezan el mercado de verano buscando un nuevo acomodo. Ese es el caso del ex valencianista Ilaix Moriba. El canterano del FC Barcelona ha finalizado su cesión en Mestalla tras seis meses y volverá al RB Leipzig, que ya le busca nuevo equipo.

Moriba se marchó el pasado verano al conjunto alemán por un traspaso de unos 16 millones de euros. Era una de las apuestas del Leipzig, siempre muy atento a aprovechar el talento juvenil para luego sacar importantes plusvalías cuando son estrellas consolidadas. Una práctica que le ha ido muy bien al conjunto de Red Bull, tanto como para asentarse en la Bundesliga y ser ya un asiduo en las competiciones europeas.

Aun así el paso de Ilaix Moriba por el Leipzig no ha sido bueno. El mejor jugador joven de la última fase de grupos de la Copa de África llegó al Valencia en enero. Moriba buscaba más protagonismo pues con el Leipzig solamente llevaba sumados cien minutos. En el combinado germano reinó la inestabilidad y no se entendió con el anterior entrenador, un hecho que no le facilitó su llegada.

El Valencia tardó en econtrar su mejor nivel pero contó con la confianza de José Bordalás, siendo importante en la final de la Copa del Rey, por ejemplo. En su breve regreso a LaLiga con el Valencia disputó 18 partidos, 12 de ellos como titular y más de mil minutos.

Ahora según recoge SPORT de una información de @FNewsWestAfrica, Ilaix Moriba podría marcharse al Ajax. El conjunto neerlandés vería con buenos ojos un traspaso a otro equipo que también suele explotar el talento joven. Sería una salida para un jugador que busca confianza y el Leipzig parece haberla perdido.