El Valencia CF y Omar Alderete separarán sus caminos al final del mes de junio. La cesión del central por parte del Hertha de Berlín llega a su fin y el club de Mestalla no efectuará la opción de compra de 7'5 millones de euros para quedarse al sudamericano en propiedad. La salida de José Bordalás y la llegada de Gennaro Gattuso al banquillo del Valencia puede ser una de las principales razones por las que se ha considerado no ejercer ese derecho en el préstamo del paraguayo.

El propio Omar Alderete confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje para el valencianismo: "Me voy encantado con el club, con la gente, con la ciudad. No me queda más que agradecerle a todos por cómo me recibieron y por el cariño que me dieron y me dan desde que llegué . A la gente del club a mis compañeros a los amigos que hice. Me hubiese encantado continuar pero lastimosamente el fútbol tiene estas cosas"