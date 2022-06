El Valencia CF intenta retomar los contactos con la Generalitat Valenciana (GVA) para desbloquear el tema del nuevo estadio y de la ATE (Actuación Territorial Estratégica), ya caducada, tras la destitución de Anil Murthy como presidente del club. La entidad de Mestalla ha pedido nuevas licencias en el Ayuntamiento para la construcción del estadio. Así pues el club espera concretar una nueva reunión con las Consellerias de Economía y Politica Territorial y los consellers, Rafa Climent y Rebeca Torró.

Por su parte Manuel Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), ha explicado las razones por las que rechazaron las garantías presentadas por el Valencia para mantener los beneficios de la ATE: “No se trataba de ver si el Valencia era más o menos solvente, sino de las garantías tuvieran una credibilidad suficiente como para que un estadio que lleva ya mucho tiempo parado tuviera la certeza de que iba a ser terminado. No estamos hablando de un proyecto urbanístico estándar sino de una prerrogativa que tiene la GVA de mantener unos beneficios asociados a una ATE que está caducada. Sabiendo que esos beneficios son una prerrogativa de la GVA, usted deme garantías de que va a acabar el campo y entonces yo le mantendré los beneficios de la ATE”.

Illueca ha explicado en una entrevista en SER Deportivos Valencia las razones de la decisión del IVF tras el estudio de los documentos aportados por el club: “No comparemos esto con un proceso urbanístico estándar. Es una cuestión muy atípica. Dentro de que sea atípica nosotros vamos a comprobar que está el dinero para ver si el Valencia tiene capacidad o no para hacer el estadio en estos momentos. Lo primero que se nos dice es “Esto va a costar 115 millones de euros y lo que tenemos encima de la mesa son distintas opciones para obtener efectivo para llegar a ese importe”.

En ese sentido el máximo responsable del IVF continúa explicando el proyecto que se le presentó: "La primera opción es el préstamo participativo obtenido a través de LaLiga que todos conocemos y que acaba en 80 millones porque es el 70% del importe. No es una garantía estándar pero estamos dispuestos a aceptarla. No es una garantía estándar porque al final si el Valencia CF a pesar de tener el préstamo decide no hacer el estadio yo como IVF o como GVA no puedo reclamar nada a CVC. Pensábamos que este es un dinero que tenía el Valencia a su disposición en LaLiga que está claramente orientado a las infraestructuras deportivas y entendíamos que ese dinero se iba a utilizar para eso y aceptamos" y añade: "además de eso había otra serie de garantías aportadas. Dos líneas de quince millones de euros. Veamos cómo son. Una de un banco inglés y otra de un banco español. Me dicen las dos líneas que tendrán el dinero cuando lo pidan y ya veremos nuestros Comités Internos de riesgos atendiendo a las garantías que aporte. Había una declaración de intenciones, yo como entidad financiera voy a estudiar una línea de 15 millones. Eso no es una garantía eficaz. No había concreción ni decisión tomada de que el Valencia pudiera disponer de ese dinero si mañana lo necesitaba"