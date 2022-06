El Valencia CF ha vuelto este periodo estival a la casilla de salida. Esa misma en la que ha estado en cada uno de los veranos de los últimos dos años: Con un nuevo entrenador y tratando de reforzarse condicionado por las exigencias del nuevo técnico y unos recursos económicos muy limitados.

Este año es Gattuso, el pasado lo fue Bordalás. El técnico alicantino llegó a València dispuesto a cumplir su sueño de entrenar a todo un transatlántico como es el Valencia CF. Pronto fue consciente de las limitaciones que tenía su nueva plantilla, y poco más tarde descubrió que las posibilidades de cubrir las necesidades eran mínimas.

Tras dos meses de mercado y recurriendo a cesiones, el Valencia CF incorporó a seis futbolistas para comenzar la temporada. Cinco teniendo en cuenta que, en el plan inicial del club, Giorgi Mamardashvili aterrizó en Paterna para jugar con el filial. Junto al georgiano, Alderete, Foulquier y Marcos André fueron los primeros refuerzos de Bordalás, y Hugo Duro y Hélder Costa llegaron sobre la bocina el último día de mercado. A mitad de temporada, en el mercado de invierno, Bordalás pidió más jugadores y llegaron Bryan Gil, Ilaix y Cömert.

Ya en junio y tras una temporada en el Valencia CF (algunos media), ¿cómo ha sido su paso hasta ahora por Mestalla?

Giorgi Mamardashvili

Llegó para reforzar al filial, pero una pretemporada le sirvió para demostrar nivel de sobra para el primer equipo. Las lesiones de Cillessen y su gran rendimiento le hicieron empezar la temporada como titular. Perdió el sitio después de algunos partidos más flojos pero, a mitad de temporada, Bordalás le volvió a dar las llaves de la portería y desde entonces nada ni nadie ha podido sacarle de ahí. Está llamado a ser el dueño de la portería de Mestalla durante muchos años. Tanto es así que el Valencia ya trabaja en su renovación a pesar de haberlo fichado hace un año. En la Premier están atentos a su situación, pero Giorgi quiere seguir creciendo en València.

Omar Alderete

Llegó como petición expresa de Bordalás. Titular indiscutible de principio a fin y el defensa central que mejor ha rendido esta temporada. Su incorporación fue todo una acierto y todo apuntaba a que el Valencia ejecutaría la opción de compra de siete millones y medio que tiene sobre el futbolista. Sin embargo, el cambio de entrenador y la situación financiera han alejado al jugador, que ya confirmó hace un par de días que no continúa en València.

Foulquier

Un trabajador incansable siempre al servicio del equipo. Llegó para dotar al equipo de fondo de armario y la realidad es que se ha ganado el corazón de la afición con trabajo y sacrificio. Cumplió de lateral, de central en defensa de tres e incluso de centrocampista.

Marcos André

Primera temporada para olvidar en Mestalla. Fue petición de Bordalás y el fichaje que más ilusión generó en verano. Sin embargo, no contó con demasiadas oportunidades y la realidad es que, cuando las tuvo, no demostró el nivel que sí ofreció en Valladolid. Fue una apuesta y un desembolso importante, por lo que tendrá una segunda oportunidad con Gennaro Gattuso.

Hélder Costa

Su paso por Mestalla se puede definir como una montaña rusa. Tardó en entrar en la dinámica del equipo pero, cuando lo hizo, fue fijo en el once durante varios partidos. Sin embargo, después del mercado de invierno desapareció de las alineaciones. Llegó como cedido y el Valencia no ejecutará una opción de compra que era muy elevada.

Hugo Duro

Una de las mayores sorpresas esta última temporada. Llegó en los últimos minutos del mercado y parecía que lo hacía para ser el cuarto delantero del equipo. Nada más lejos de la realidad. Pronto demostró su olfato goleador y sus cifras le convirtieron rápidamente en titular junto a Guedes. Primera temporada de ensueño en Mestalla con diez goles y cuatro asistencias.

Con el Valencia rozando puestos Champions, Bordalás pidió más refuerzos en invierno y la entidad firmó dos cesiones y un fichaje:

Bryan Gil

Generó una ilusión máxima cuando llegó y la refrendó con sus primeros partidos aportando desborde y desequilibrio. Sin embargo, con el paso de los partidos no logró establecerse como un jugador determinante. Incluso perdió el sitio en el once en partidos importantes como la final de Copa. Desequilibrante, pero no decisivo. Su futuro aún está en el aire porque el Tottenham, club que posee sus derechos, tiene dudas con él.

Ilaix Moriba

También llegó como cedido al no gozar de minutos en Alemania. Le costó mucho adaptarse al juego del equipo y durante los partidos combinaba grandes acciones con graves errores. Empezó a encontrar buen juego y regularidad a final de temporada. No le dio tiempo a demostrar su máximo nivel. Su futuro también es una incógnita, pues el Leipzig no lo quiere en plantilla.

Eray Cömert

Cömert sí llegó como fichaje. Lo hizo como cuarto central y no ha logrado desprenderse de esa etiqueta. Su primera media temporada en Mestalla no ha sido buena. Se ha mostrado dubitativo e inseguro cada vez que ha jugador y por eso no ha tenido minutos en partidos importantes. Caso parecido al de Marcos André. Tendrá una segunda oportunidad con Gattuso.