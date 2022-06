El capítulo del Nou Mestalla sigue siendo un problema grave para el Valencia CF. En el día de ayer se conoció que el club estaba tratando de acercar posturas de nuevo con la Generalitat, entregando nuevos documentos y pidiendo una nueva reunión. A este respecto, esta mañana se ha pronunciado Sandra Gómez, que sigue mostrando prudencia y desconfianza hacia Meriton.

"En primer lugar, tenemos que estudiar bien el proyecto para valorar si realmente ha habido un paso hacia adelante o no. Porque, por el momento, lo único que han comunicado públicamente es lo mismo que sabíamos hasta ahora y es que planteaban un estadio a plazos. Y para nosotros sólo existe un único plazo y es ya que presenten una licencia para 70.000 espectadores. No queremos confiar, porque es imposible dadas las circunstancias, de que en el futuro Meriton desarrollará ese estadio de 70.000 espectadores", ha detallado la secretaria general del PSOE.

Sandra Gómez ha insistido en la urgencia de cumplir los plazos de la ATE y ha recordado que la confianza ahora mismo en Meriton es casi inexistente tras el escándalo de los audios: "La legalidad establece que si quieren mantener los derechos de la ATE, el estadio de los 70.000 espectadores tiene que ser ya. Y en segundo lugar, porque han demostrado que no se puede confiar en su palabra por todo los audios que vimos en los que se trasladaba la verdadera voluntad de Meriton de no hacer ni acabar el estadio".

"Además, hay otras cuestiones a las que nosotros no vamos a renunciar como, por ejemplo, que haya un plan de estacionamiento para que dé servicio a un estadio de esas características, que se ofrezcan servicios a la afición de restauración, museo, tiendas, etc, tal y como establecía la ATE, y una cuestión que me parece imprescindible y es el polideportivo de Nou Benicalap, que haya un compromiso de pagarlo. Ya he adelantado que es un proyecto que a día de hoy estamos trabajando en el Ayuntamiento para que lo desarrolle el propio servicio de Deportes, pero al menos que haya un compromiso de pago cierto de las obras que desarrollaremos nosotros como Ayuntamiento", añadió.

Así pues, la edil del Partido Socialista sentenció que el proyecto sigue siendo lo mismo que antes, es decir, insuficiente: "Por lo tanto, la única valoración que puedo hacer de momento es que lo único que hemos oído es exactamente lo mismo que ya había planteado, un estadio a trozos, un estadio a plazos, y nosotros en este sentido nunca vamos a aceptar un estadio que sea ‘low cost’ o inacabado"