El brasileño Leonardo de Araújo, que está libre desde que dejó el PSG en la última jornada de la Ligue 1, ha confirmado en una entrevista con L'Equipe contactos para convertirse en el nuevo director deportivo del Valencia CF. Eso sí, matizando que ahora mismo aún no hay "nada concreto".

"No hay nada concreto. Hemos hablado un poco, sí, pero nada más”, explicó el que fuera jugador del conjunto de Mestalla durante dos temporadas 1991-1993. “El hecho de que la gente esté hablando de mí allí me hace feliz. Es otro club donde jugué. Fui entrenador aquí (en París), en Milán, dos clubes donde jugué”, continuó, antes de dejar caer que antes de fichar ahora por un equipo “el hecho de haber jugado en un club es algo positivo”.

Toda una declaración de intenciones, y más tras dejar claro que no tiene intención de fichar por otro club francés. De hecho, una de su opciones era el Lyon donde Jean-Michel Aulas lleva tras él varios años. "Es cierto. Pero creo que sería difícil. Verme en otro club francés importante como el Lyon sería complicado”, aseguró.

Otra vía que tiene descartada también es su regreso a los banquillos como entrenador. "No puedo volver. La última vez que entrené, más allá de unos meses en el Antalyaspor en 2017 cuando no pude decirle que no a un presidente joven, fue en 2011. Hoy en día me considero más un líder en el proyecto por mi forma de ser, por mi gusto por la gestión. Se pueden hacer muchas cosas", concluyó Leonardo.