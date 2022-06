Meriton sigue intentando hacer como que ha cambiado algo en el Valencia CF. No tanto en lo deportivo, donde la crisis global sigue siendo más que evidente, con la operación salida de jugadores importantes encarrilada, sino en el cómo tratan de ‘cubrir’ el resto de situaciones. Una de ellas es con los políticos.

Cabe recordar que la última frase, o una de las últimas, de Anil Murthy sobre el Nuevo Mestalla fue «digo gracias, gracias, gracias y luego denuncio a la Generalitat». Y con ese punto de partida, Sean Bai está tratando de rebajar el grado de crispación y también lo está tratando con los medios de comunicación.

En ese sentido, el nuevo Director General ha invitado a un representante de cada medio a un encuentro próximamente para someterse a algunas preguntas en una charla en las que tratará de responder preguntas de todo tipo.

Ese ‘modus operandi’ choca de manera evidente con la forma de actuar de Anil Murthy, quien durante su mandato como presidente vetó a medios de comunicación en el último ‘media day’. Ahora, la salida del exjefe de Meriton al frente del Valencia aquí en la ciudad, ha generado un cambio, pero no es la primera vez que Peter Lim y compañía lo usan como cortina de humo y en realidad, en fondo que no en forma, no cambia absolutamente nada. Sean Bai ya avisó de que iba a realizar un encuentro para explicar el proyecto durante la presentación de Gennaro Gattuso.

El mensaje de Sean Bai en la presentación de Gattuso

«Buenas tardes a todos y gracias por vuestra presencia. Estamos muy felices por tu llegada y te deseamos la mayor de las suertes. Trabajaremos juntos y con ilusión y seguro que todo irá bien. Hoy el protagonista es nuestro entrenador, pero quiero lanzar un mensaje. Desde la autocrítica vamos a trabajar al máximo para volver a hacer felices a nuestros aficionados. Queremos que nuestros aficionados sean felices.

Pensamos que debemos ser más abiertos y por eso volveremos a abrir los comentarios en redes sociales. Eso sí, las relaciones deben estar marcadas por el respeto. Tenemos como fin, la felicidad, ilusión y orgullo por los aficionados del club. Otro de nuestros objetivos es acercarnos a todos nuestros aficionados. A veces tendremos que tomar decisiones poco populares a medio y largo plazo, pero encaminadas al futuro. Es en este punto cuando quiero destacar otro concepto claro, la identidad. Queremos que os sintáis identificados y que todos compartamos el ADN Valencia CF», explicó.