El favorito de Mendes y de Lim para la nueva dirección deportiva del Valencia CF es -y ha sido desde el inicio- Leonardo. El exdirector deportivo del PSG, ahora libre, ya ha reconocido "contactos" con el club de Mestalla para el fichaje, si bien no hay nada cerrado.

El club, tal y como avanzó SUPER hace unos días, ve en el exlateral brasileño un perfil polivalente, que además de ser director deportivo podría ser asesor y portavoz de la entidad.

Javier Subirats, valenciano y miembro de la secretaría técnica del club en el pasado (entre 1998 y 2004), siempre ha estado entre los candidatos, aunque en un segundo plano. Contra su figura pesaban dos factores determinantes: que no habla inglés y que firmó uno de los manifiestos del Espíritu del 86 contra Peter Lim y eso el propietario no lo olvida.

Sea como sea, Subirats ha opinado sobre la remota opción de ser director deportivo, negando cualquier tipo de "llamada" oficial. Lo ha hecho en declaraciones concedidas para À Punt. "Siempre hay gente que dice tu nombre, pero hasta que no recibes la llamada de alguien del club todo son especulaciones. Vuelvo a decir lo mismo, es normal que salga mi nombre pero de momento del club nadie se ha dirigido a mí", zanjó.