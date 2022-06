El exvicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío, ha vuelto a recordar a la nueva Consellera de Territori Rebeca Torró que pasados seis meses desde que el Consell acordó la caducidad de la ATE, se termina el plazo para que la administración finalice el proceso de resolución.

El presidente de Marea Valencianista señala que hay que iniciar "un procedimiento nuevo para ver si se cumplen las condiciones para que la Generalitat mantenga los beneficios urbanísticos en el nuevo expediente" y señaló que el nuevo estadio anunciado por Peter Lim "sigue sin cumplir las condiciones del convenio, y sigue sin tener las garantías financieras para afrontar un campo de 70.000 asientos y un coste que superará los 150 millones de euros". Asimismo, señala que las licencias anteriores "no se pueden utilizar sin caer en prevaricación".

Además de las características técnicas, Zorío señala que las garantías económicas "siguen siendo cómicas". En su momento el IVF ya elaboró un informe en el que no las daba por buenas para garantizar la finalización del estadio.

Comunicado íntegro

"Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, ha exigido a la nueva Consellera de Territorio, Rebeca Torró, “ que cumpla con Peter Lim los mismos plazos que la administración haría cumplir a empresarios valencianos como Juan Roig. Desde que en noviembre se acuerda por el Consell que la ATE está caducada, y se informa a las partes, han pasado más de 6 meses, el plazo que la ley permite para que la administración finalice este tipo de resoluciones. Por lo tanto, creo que es de justicia que terminemos ya con este limbo legal, y le digamos a Peter Lim por escrito que no le vamos a permitir pegar el pelotazo en el viejo Mestalla, que ya no tiene la ATE, que no va a poder usar las licencias anteriores para el estadio de escopeta nacional evolutiva que nos va presentando cada dúa y que aquí todos somos iguales ante la ley”.

Para el portavoz de Marea Valencianista, “es vergonzoso como van presentando papelitos de power point diseñados por su delineante de cabecea, para al final seguir presentando un estadio más pequeño que el actual, sin garantías económicas y prometiendo que cuando los elefantes singapurenses vuelen, ese estadio llegará a las cifras marcadas por el convenio. Por no hablar de las garantías económicas presentadas que siguen siendo cómicas, atendiendo a las declaraciones de ayer de Manuel Illueca, máximo responsable del IVF”.

Por último, Zorío avisa: “gastarse 300 millones de euros en un estadio para que sea más pequeño que el actual y no se pueda amortizar esa inversión al no poder ampliar la capacidad del actual Mestalla, es claramente una administración desleal del club. No emitir los informes resolutorios de la ATE en los plazos exigidos por la ley y reunirse en un despacho con un promotor (Lim) para negociar nuevas condiciones más ventajosas para el promotor incumplidor puede ser prevaricación como mínimo. Dar validez a licencias antiguas para un proyecto nuevo es ilegal. Y nosotros estaremos muy vigilantes para que Lim no intente dejarnos empantanados con un estadio a medias, y él pegue un pelotazo de 150 millones de euros con el viejo estadio. Aquí se va a encontrar a valencianistas que van a luchar por recuperar el club como leones, no como gatitos. ”