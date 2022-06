Restan cerca de dos semanas para cerrar el mes de junio con la necesidad de vender más latente que nunca. Gonçalo Guedes es el nombre que copa las aspiraciones del club de cara a sacar una buena cantidad después de una temporada en la que se ha revalorizado. Aunque la puerta de la Premier League está abierta, el club más interesado en hacerse con sus servicios es la AS Roma que dirige José Mourinho. El conjunto italiano quiere seguir creciendo y ven al delantero valencianista como un jugador capaz de ayudarles a dar un salto de calidad en un ataque en el que ha explotado Tammy Abraham. El conjunto giallorossi viene invirtiendo de forma ambiciosa en los últimos mercados, no al nivel de los transatlánticos del fútbol continental, pero sí con decisión. Para llegar a la pretensiones del Valencia con Guedes, no obstante, tienen más que dinero: jugadores.

En la Roma juegan futbolistas que están en la agenda valencianista o que incluso han llegado a ser contactados en otros mercados para ficharlos. Precisamente en el centro del campo, una posición desguarnecida desde hace dos temporadas, el conjunto romano tiene a futbolistas como Ebrima Darboe y Amadou Diawara.

El primero, centrocampista ‘box to box’ está en el radar valencianista y no ha entrado en los planes de ‘Mou’ la pasada campaña. En el club italiano tienen mucha fe en su proyección (21 años), pero parece muy complicado que entre en los planes del luso. En el caso de Diawara, que tampoco tiene el beneplácito del entrenador romanista, es un jugador más cuajado y que en el Bologna y el Napoli dejó un rendimiento excelente por su capacidad de trabajo y también buen trato de balón. Él mismo, además, confesó ayer en As que su fichaje por el Valencia en enero estuvo cercano: «Me gustaría encontrar un equipo en el que pueda tener espacio, pero el mercado depende de muchos factores, no solo de mí. Creo en mi potencial y que puedo hacerlo bien. En Enero estaba en la Copa de África, me llamaron para contarme los equipos interesados y yo elegí al Valencia. Lo habría cerrado enseguida pero esperé cuatro o cinco días más y al final no se hizo nada. Todavía no sé por qué. La Liga me encanta. Si surge una oportunidad por supuesto que me gustaría», sentenció, dejando la puerta abierta a recalar en un equipo español este verano.

La Roma, propiedad del multimillonario estadounidense Dan Friedkin, ha realizado en el último lustro apuestas potentes para reforzarse y también ha vendido caro. El pasado curso fue Abraham por 40 millones del Chelsea y años atrás Patrik Schick llegó por 42 procedente de la Sampdoria. Ahora por Guedes podrían ir con dinero, pero también con jugadores.