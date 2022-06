Después de no poder triunfar en Alemania, Ilaix Moriba buscará fortuna en uno de los clubes más icónicos a nivel formativo del mundo como el Ajax de Ámsterdam. El futbolista guineano, que estuvo cedido en el Valencia CF durante la segunda vuelta de la pasada campaña y que no tenía sitio en el Leipzig, hará las maletas para llegar a los Países Bajos según el rotativo neerlandés 'De Telegraaf'.

La cantidad del traspaso rondaría los 22 millones de euros, una apuesta muy fuerte del conjunto ajacied por relanzar su carrera después de vender a Ryan Gravenberch al Bayern de Múnich. Todavía no hay confirmación oficial del acuerdo, pero todo apunta a que se hará, ya que en el cuadro alemán no cuentan con él.

El paso de Ilaix Moriba por el Leipzig no ha sido bueno. El mejor jugador joven de la última fase de grupos de la Copa de África llegó al Valencia en enero. Moriba buscaba más protagonismo pues con el Leipzig solamente llevaba sumados cien minutos. En el combinado germano reinó la inestabilidad y no se entendió con el anterior entrenador, un hecho que no le facilitó su llegada.

El Valencia tardó en encontrar su mejor nivel pero contó con la confianza de José Bordalás, siendo importante en la final de la Copa del Rey, por ejemplo. En su breve regreso a LaLiga con el Valencia disputó 18 partidos, 12 de ellos como titular y más de mil minutos.