El Valencia CF y las autoridades siguen discutiendo con el objetivo de reanudar las obras del nuevo Mestalla lo antes posible. De momento, las posturas siguen alejadas y Sandra Gómez ha vuelto a pronunciarse hoy respecto al proyecto del club: "Hasta que no vea el proyecto no puedo pronunciarme. Solo puedo advertir que quien quiera los derechos urbanísticos de la ATE hoy, el proyecto tiene que cumplir hoy. Si queremos pagar un estadio de 70.000 espectadores, el estadio tiene que cumplir desde hoy, me parece obvio. No podemos confiar en Meriton en una palabra a futuro, es decir, yo te pago hoy y tengo que confiar en que en el futuro decidirás o no ampliarlo".

La edil de PSOE insistió en el argumento de que el estadio debe cumplir las condiciones desde el momento de su construcción, y no estar sujeto a cambios o ampliaciones en el futuro: "Esto no es un estadio a plazos o a trozos, tiene que cumplir desde el principio con la legalidad, por lo tanto me mantengo en una posición coherente, que llevo manteniendo desde 2019, que hay cumplir con los condicionantes de la ATE". "Yo como ayuntamiento de valencia propuse condicionar los beneficios de la ATE a cumplir con las condiciones jurídicas y con los derechos y obligaciones que tenia la propiedad del club. Cuando el Valencia cumpla con lo que firmó tendrá los derechos que le correspondan", añadió Sandra Gómez.