Después de la negativa de las instituciones al proyecto presentado por el Valencia CF para el Nou Mestalla por incumplir con los requisitos técnicos requeridos y del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por las insuficientes garantías presentadas, el club volverá a intentarlo con un proyecto modificado que mostrará a los medios de comunicación durante la mañana de este jueves.

Lo hará de forma novedosa, no solamente por tratarse de una rueda de prensa -hacía años que no hablaba nadie que no fuesen jugadores y entrenadores-, sino que se hará in situ desde el esqueleto de hormigón de Cortes Valencianas.

En su reunión con los medios del pasado lunes, Sean Bai explicó que querían realizar más comparecencias y que las darían también los responsables de las diferentes áreas. Hoy estarán Inmaculada Ibáñez, Christian Schneider, el arquitecto Mark Fenwick y el propio Sean Bai.

Desde el club se quieren reunir con la Generalitat para presentarle también estos cambios técnicos y económicos a fin de desatascar la situación de las obras, aunque todavía no se sabe si serán suficientes para recibir luz verde. Lo que se desliza desde el club es que se han reforzado las garantías y que llegará, por fases, a los 70.000 espectadores.

Las obras llevan trece años paradas y hoy el estadio será utilizado para coger el acto con los periodistas.

La última vez se habló de alrededor de 46.000 asientos ampliables, está por ver si las fases son un eufemismo para seguir por la misma senda o si están pautados los plazos por los que se llegará a un aforo que es innegociable para las instituciones. También está previsto que presenten la granja solar que vestirá la fachada para hacer sostenible energéticamente el estadio.

Salvar la ATE

El Valencia presentó un escrito a la Consellería de Territori, tal y como adelantó elDiario.es, para recalcar la necesidad que tiene el club de mantener la vigencia de la ATE -ya caducada- para así poder obtener la financiación necesaria para finalizar los compromisos en su día acordados, incluido también el polideportivo de Benicalap. Aportó documentación sobre la financiación procedente de diferentes líneas de crédito como Caixabank y Rights & Media Funding Limited, por un total de 30 millones de euros. El banco, eso sí, supeditó esta concesión de dinero para acabar el campo a que haya una prórroga en firme de la ATE.

Y es que cabe recordar que el IVF tumbó las garantías porque solamente se aportaban como aval los 80 millones de euros procedentes del fondo CVC. Desde el club aseguran que los millones restantes se obtendrán con la venta de varios inmuebles propiedad del club, así como por diferentes pactos comerciales, entre ellos la opción de contar con inversores externos con empresas que realicen publicidad en el Nou Mestalla.