A lo largo de esta mañana el Nou Mestalla ha abierto sus puertas para que el Valencia CF explicara el nuevo proyecto para reanudar las obras y, por fin, terminar el estadio. En concreto han sido Sean Bai, actual Director General; Fenwick, arquitecto del proyecto; Schneider, director de operaciones del Valencia CF; e Inma Ibáñez, directora financiera quienes ha dado las explicaciones pertinentes a los medios. Joey Lim y Teo Swee Wai también han estado presentes.

La capacidad de aforo de la que puede disponer el nuevo estadio ha sido uno de los puntos de conflicto entre el club y la Generalitat en los últimos meses. A ese respecto, Schneider comenzó explicando que "pretendemos fasear las obras y abrir el estadio con 49.000 por la asistencia promedio de 35.000 que tenemos". En consonancia con el director de operaciones, Fenwick trasladó que "Uno de los grandes errores es que el aforo sea demasiado. No hay nada peor que un estadio medio vacío. La solución es ir en un inicio con 49.000, que espero que se llene. Y hay una facilidad de subir a 59.000 y a 70.000". De esta manera el Valencia sigue firme en su idea de aumentar la capacidad del estadio con el paso del tiempo. "Se puede aumentar progresivamente a 50, 55... si llega el Mundial llegamos a 70", añadió Schneider.

Estas declaraciones 'chocan' con las palabras que Sandra Gómez repite casi cada semana, en las que deja claro que no quieren un proyecto a plazos, sino uno que cumpla las mismas condiciones desde el inicio.

La capacidad del estadio se firmó en un convenio en 2004

El Valencia CF firmó en 2004 un convenio para aprobar la capacidad de 70.000 espectadores en el estadio. "Los 70.000 se firman en 2004 para poder albergar eventos de atletismo. No es que no vayamos a hacer un estadio de 70.000, la licencia es para 70.000", especificó Schneider.

Respecto a la idea de ampliar la capacidad mediante plazos, el director de operaciones del Valencia CF dejó claro que "los plazos rondan entre 20 y 22 meses". Además, Fenwick añadió que "es un estadio de 70.000 pero lo mejor es buscar tener un estadio lleno, con 70.000 asientos hoy parecería vacío. Si ve el club que hay una enorme demanda en muy poco tiempo se amplía a 70. Un par de meses como mucho. Es un estadio de 70.000 pero hay que buscar qué es mejor para el aficionado del Valencia y también estar menos apretado".

El anterior proyecto era de 42.000

Meriton pretende hacer un estadio con 49.000 espectadores de capacidad, ampliable a 70.000. Sin embargo, en el proyecto inicial estaba contemplado iniciar con un estadio de 42.000 asientos. "La administración nos pidió que no fuera menos que Mestalla y adaptamos a 49", explicó Schneider. El arquitecto Fenwick expuso que "si nada más abrir el estadio hay 70.000 aficionados se haría de 70.000 desde el principio, pero viendo los números de aforo... Esa estadística ojalá fuera subiendo y seguro que lo hará", concluyó.

El convenio especifica el mínimo de 70.000 espectadores y este mínimo es 49.000

El proyecto todavía no va en consonancia con las exigencias de las autoridades, que piden que el estadio cuente con una capacidad de 70.000 espectadores desde el principio. A este respecto, Schneider explicó que "el graderío está construido y es de 74.000". El director de operaciones especificó que lo que pretender ampliar por fases son los asientos. "El convenio especifica que el mínimo son 70.000 y el estadio cumple. Si hay un gran evento como el Mundial 2030 en pocos meses se ponen las sillas que faltan", afirmó. "Si hay una Champions podemos subir. No buscamos soluciones desmontables: hay sitio para 74.000. Ahora se acuerda poner 49.000 sillas pero el estadio es de 70-74.000", añadió Fenwick.

Al ser preguntado por los costes de una posible ampliación con el paso de los meses, Schneider comentó que "considerando que el estadio de 70.000 el coste del estadio es de 3.500 por espectador. Lo demás solo es poner asientos". Sin embargo, cuando fue cuestionado sobre si el Valencia se ha comprometido a ampliar si hay necesidades, contestó que "no hemos presentado un compromiso pero estamos abiertos a negociar. 20.000 asientos no deben bloquear este estadio".

El director de operaciones insistió en que el Valencia cumple cada punto del convenio y que no se puede echar para atrás el convenio por 20.000 asientos: "No entiendo que 20.000 asientos sean un escollo para sacar esto adelante, por nuestra parte no habría que modificar el convenio porque el estadio se puede ampliar a 70.000. Estamos abiertos a hablar con la administración".