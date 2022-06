12:46

Hay un contrato cuando Lim compra las acciones comprometiéndose a poner herramientas financieras para acabar el estadio en 2019, ¿por qué Lim no está en las explicaciones?

Sean Bai: Desde nuestra parte la construcción del nuevo estadio es del club y tenemos que buscar las soluciones antes de llegar a un plan B. Luego veremos los próximos pasos y evaluaremos si necesitamos algo más. Queremos construir y acabar el nuevo estadio, no cambia este plan.

¿Entiende que la administración puede exigir realidades?

Inmaculada Ibáñez: No queremos ahora la edificabilidad de Mestalla, la queremos cuando acabemos el estadio. No puedo depositar avales, si queremos construir sobre imposibles no podemos hacer nada. 80 millones no es poco. Tengo un comprador y un edificio de oficinas, y entidades financieras que me apoyan. ¿Quieren tener sus reservas para darnos la edificabilidad? Están en su derecho, no la estoy pidiendo ya. Terminemos el estadio. Lo que se pueda construir en Mestalla será lo que quieran las administraciones, eso también depende de la ATE. Nuestro único plan es hacer el estadio.

¿Es el mejor de todos los proyectos presentados?

Schneider: Cada persona tiene sus gustos. Técnicamente es igual que el primero, evidentemente hay mejores materiales y nuevas tecnologías. A efectos visuales es un tema personal. A mí personalmente el primer diseño no me gustaba, el segundo era complicado a nivel de evacuación y este me gusta más. Por mi parte no es peor, es al menos igual que los anteriores. A efecto visual cada uno tiene su gusto, a mí me gustan los efectos visuales y las balconadas.

Sean Bai: El mejor estadio es el ambiente y las historias. Ahora lo que vamos a ofrecer es un espacio muy bonito para el club y la afición, el siguiente paso es cómo integrar dentro a la gente.

Fenwick: Hemos mejorado las opciones que hay en la grada. Los espacios son magníficos, muy pocos estadios tienen este espacio en doble altura. Es un estadio mucho más sostenible. La cubierta solar. Luego la idea de los balcones de poder asomarse abajo antes no la teníamos y la cubierta es espectacular, de última generación. Esta es una cubierta creo que bastante mejor, es un estadio magnífico y lo tiene que disfrutar la afición.

¿El campo lleva lonas? ¿Se solicitan licencias para restauración?

Fenwick: Hay una grada sin espacio, como arquitecto no voy a poner lonas. Si el club quiere crear color o poner sponsors pondrán lonas. En mi proyecto no las hay. La cubierta tensada no son lonas, es una cubierta textil.

Schneider: Hemos pedido que los puntos de restauración estén habitados. Esos están metidos en la licencia que hemos pedido. Los espacios que darán al exterior están sujetos a una licencia futura cuando llegue el explorador. Aquí no van a ser barras móviles.