El ex vicepresidente del Valencia CF y portavoz de la plataforma 'Marea Valencianista', Miguel Zorío, ha vuelto a cargar duramente contra Meriton, y más concretamente contra Peter Lim. Lo ha hecho a través de una nota de prensa enviada a los medios de comunicación en la que insiste en la resolución inmediata de la ATE y advierte a las administraciones que "si no se caduca la ATE, la querella por prevaricación está preparada".

En este sentido, 'Marea Valencianista' asegura en el comunicado que "Germán Cabrera, tras su reunión con Caixabank, intenta a la desesperada mantener viva la ATE y que Ximo Puig, Arcadi España, Manuel Illueca, Rafael Climent y Rebeca Torró incumplan su palabra y el acuerdo del Consell del 18 de noviembre de 2021 que daba por caducada la ATE", y además destaca que "la presunta financiación del estadio de pandereta a costa de los derechos de televisión dejará al club sin posibilidades de crecer en los próximos años".

De igual modo, destaca que "en su último escrito, el abogado de Peter Lim acusa a Sandra Gómez de inactividad y a Arcadi España de mentir en los medios", y que "CAIXABANK tiene miedo reputacional a que su nombre se ligue a Peter Lim en Valencia".

Comunicado íntegro

El ex Vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío avisa “que ha encargado a su equipo jurídico que tenga preparada una querella por prevaricación si al final el Consell resuelve en contra de sus propios actos y no caduca la ATE. Hay que recordar que es el propio Consell el que el 18 de noviembre acuerda por unanimidad dar por caducada la ATE y ordena a la Conselleria de Territorio de Rebeca Torró que inicie el expediente de caducidad, cuyo plazo vence según la Conselleria a mediados de julio. Las previsiones que tenía el gobierno eran llevar la caducidad de la ATE al pleno del 8 o del 15 de julio. Cualquier solución intermedia, como la suspensión temporal de la ATE, o más radical, como dejar viva la ATE, incumpliría la decisión del Consell y los informes jurídicos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia, por no citar las múltiples declaraciones públicas de los responsables políticos de las dos instituciones que ratificaban que la ATE estaba caducada”.

Miguel Zorío recuerda que “para más INRI es increíble que el Consejero Delegado de Peter Lim en la sombra, Germán Cabrera, acuse en sus escritos a la Vicealcaldesa y al Alcalde de ser los responsables de los incumplimientos de Lim por su inactividad en el proceso, acuse a Arcadi España de mentir en los medios de comunicación cuando simplemente ha dicho que el Consell ha dado por caducada la ATE, y se reúna con Caixabank para pedirle que le ayude a que el Gobierno Valenciano vaya contra sus propias decisiones e incurra en una presunta prevaricación de libro. Lo que debería hacer el señor Cabrera es informar a Caixabank y al Consell de cual es el domicilio actual de Meriton Holdings en China, cuantos trabajadores tiene, de las empresas que con el mismo nombre hay en Islas Vírgenes, con que capital social compró el Valencia CF, cuanto dinero recibió y de quien para adquirir el club, y por qué dijo en Junta de Accionistas que la empresa que montó el Valencia CF en Singapur se había cerrado, mientras que en Open Corporates aparece como una empresa viva”.

El Gobierno Valenciano y Caixabank deberían investigar por qué Lim montó una empresa del club en un paraíso fiscal y en una oficina especializada en compañías off shore: Valencia CF ASIA PTE.Ltd. tiene el domicilio social: 4 Shenton Way #28-03 SGX CENTRE II SINGAPORE 068807. El consorcio internacional de periodistas de los Papeles de Panamá señala este edificio (en realidad son dos) como sede de empresas que sirven para el blanquear dinero y realizar operaciones opacas de cara al fisco, como por ejemplo STIRLING COLEMAN INVESTMENT. Pero lo más preocupante es que en la misma oficina y edificio (una persona en mi nombre hizo una visita al mismo), no aparecía por ningún sitio la sociedad del VALENCIA CF ASIA. En el directorio del edificio aparecían en su lugar ASIA GENESIS ASSET MANAGMENT PTE LTD. o una aún más curiosa, LA RARA MIEL CO PTE. LTD. o INTRINITY TECNOLOGIES PTE. LTD.. El precio de alquiler de una oficina en ese edificio es de 20.000 dólares mes. Y el capital social de la empresa era casi la mitad. La gran pregunta que debe contestar Cabrera es para que se montó esta empresa”.

El portavoz de Marea Valencianista ha enviado toda esta documentación al Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur, al Embajador de China en España y al Ministro de Deportes de China, estos dos últimos por su responsabilidad de control de las inversiones chinas en grandes clubes europeos.

Miguel Zorío denuncia que “además es increíble que Peter Lim presente ahora un proyecto de estadio basado de nuevo en futuribles intangibles, que sigue incumpliendo el convenio con el Ayuntamiento de Valencia, que presenta un presupuesto irreal teniendo en cuenta la subida de los costes de los materiales de construcción, que sigue sin contar con los avales personales de Peter Lim tan cacareados por Amadeo Salvo y Aurelio Martínez, que de nuevo pignora derechos de televisión del Valencia CF ya muy manoseados por CVC y la propia Rights & Media, y que intenta salvar a Caixabank de un gravísimo problema: es que su crédito de más de 100 millones de euros se queda sin garantías hipotecarias si la ATE está caducada. Pero todo eso no puede, no debe (y no lo permitiremos) ser la excusa para que los políticos valencianos incurran en una flagrante prevaricación”.