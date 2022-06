Después de la negativa de las instituciones al proyecto presentado por el Valencia CF para el Nou Mestalla por incumplir con los requisitos técnicos requeridos y del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por las insuficientes garantías presentadas, el club ha vuelto a intentarlo con un proyecto modificado que ha mostrado a los medios de comunicación durante la mañana de este jueves.

En el acto, se ha presentado un estadio de 49.000 espectadores ampliables a 70.000 llenando el anillo superior y el club ha manifestado su deseo de no judicializar el proceso, aunque confirma que defenderá sus intereses si se caduca la ATE. Precisamente sobre esta última cuestión y otros detalles de la presentación del proyecto del estadio del Valencia CF, desde la concejalía de urbanismo del Ayuntamiento de València han apuntado que:

1. La ATE va a caducarse. Ya hay un incumplimiento y es lo que legalmente hay que hacer como acredita la abogacía de la Generalitat. No se va a ganar tiempo con nuevas imágenes o vídeos.

2. Sin ATE. Las condiciones urbanísticas y sus beneficios sólo podrán mantenerse si cumplen los compromisos del estadio.

3. A falta de estudiar la documentación y por lo que conocemos, lo que han presentado es en lo esencial lo mismo que ya presentaron y por lo que tanto urbanismo, como el IVF emitimos informes en contra. Por lo que no cumpliría con sus obligaciones.

4. Lo que planteamos es que una vez caducada la ATE se suspendan la posibilidad de obtener licencia sobre los beneficios urbanísticos y sólo puedan desbloquearse previo cumplimiento. No va a poderse obtener los beneficios sin cumplir, porque no vamos a arriesgarnos a que se utilicen en algo que no sea el estadio o se extraigan del club.

5. La ciudad ayudará al Valencia, pero solo a una propiedad del Valencia que cumpla. Vamos a garantizar que ni un euro de los derechos urbanísticos se destine en el futuro a algo que no sea el estadio para el club y la ciudad.