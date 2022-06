El serial informativo de Superdeporte con la exclusiva de Los Audios de Anil sigue dando que hablar un mes después de que viera la luz. El ya expresidente del Valencia da la cara después de su salida de la entidad y vuelve a acusar a este periódico de haber manipulado las grabaciones de sus palabras como ya hiciera mediante un comunicado oficial utilizando a los canales oficiales del club. Hay que recordar que en esas conversaciones, Murthy revelaba las verdaderas intenciones para con el la construcción del nuevo estadio, los planes deportivos para la próxima temporada, las renovaciones de Carlos Soler y de José Gayà como plato estrella y hasta opiniones sobre el máximo accionista de la entidad de Mestalla y su jefe, Peter Lim. Un sinfín de revelaciones claves que pusieron a Murthy en el ojo del huracán de gran parte de la afición del Valencia, de los políticos y de la sociedad valenciana en general.

En esta entrevista Murthy da su versión de los hechos y cuestiona el hecho de haberse convertido en una figura controvertida. «La forma en que se juntan las cosas, también se puede escuchar en los audios, cómo se ha cortado y reorganizado. ¿Por qué de repente me convertiría en un personaje tan controvertido? ¿Me he vuelto loco? Durante más de cinco años he estado hablando en público, mis temas de conversación son todos los mismos», asegura el antiguo mandatario del club de Mestalla.

En ese sentido en Los Audios de Anil se recogen expresiones como: «Prefiero ir, que me digan lo que quieren, siempre con la sonrisa. ‘Gracias, gracias, gracias’. Luego cuando Germán Cabrera: ‘pum’, vamos a llevar a la Generalitat a juicio» o «El polideportivo lo vamos a regalar, está en el plano original. Pagamos 5,7 más IVA. Ellos quieren un polideportivo de 9 millones. Que les den. Yo pago 5,7», que contradicen a lo dicho por Murthy en esa entrevista en Channel Asia.

Por otro lado otro de los argumentos del singapurense es que esa exclusiva no responde a códigos éticos, recalcando que se tergiversaron sus palabras y que corresponde a un trabajo de piratería, que cierra con un «nada muy inusual en España»: «Fueron un violación total de todas las normas éticas y un trabajo de piratería. Muchas de ellas (las grabaciones) en realidad se reorganizaron, algunas palabras se tomaron de otro lugar y se pusieron. Pero algunas de ellas son realmente precisas, excepto que no están completas... Se eliminó el contexto. Diría que es sabotaje. Pero no es nada muy inusual en España».

Hubo críticas para todos

En el caso de que se haya quedado en el olvido, como puede parecer al leer las manifestaciones de Murthy, en la exclusiva de SUPER, el expresidente no deja títere con cabeza en esas conversaciones. Unos audios que recogen las ‘lindezas’ del singapurense hacia a los políticos, a los jugadores de la plantilla, a los capitanes Soler y Gayà, entrenadores como Marcelino o Gracia, antiguos directivos del club como Alemany, periodistas, al presidente de la RFEF, Rubiales, a las ciudades de Liverpool y Newcastle... hasta acabar por Lim. La exclusiva dio la vuelta al mundo así como la potente imagen de un valencianismo que salió a la calle para protestar una vez más por la gestión de Meriton, con la salvedad de que había un partido en marcha en el interior de Mestalla.