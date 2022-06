El futuro de Carlos Soler no se resolverá antes del 30 de junio. Tal y como informó SUPER, el ‘10’ valencianista no tiene previsto que se haga ningún movimiento antes del final de mes. El Valencia está centrado en la posible salida de Guedes, aunque no quieren precipitar una operación en la que se malvenda al jugador con más valor económico de la plantilla.