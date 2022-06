Matteo Politano sigue estando encima de la mesa del Valencia de cara a la temporada 22/23. El extremo, según apuntó 'Il Mattino' tanto en su portada como en su versión digital, está cerca de recalar en Mestalla en calidad de cedido. En busca de más protagonismo pese a haber disputado 1906 minutos entre todas las competiciones este año, el futbolista del Napoli tiene decidido salir del sur de Italia y todas las partes están de acuerdo en buscar una solución a su situación. Hasta el punto de que, tal y como indica el medio en cuestión, existe un acuerdo con el conjunto valencianista que 'obliga' a buscar un recambio en el mercado que ya tienen decidido. Ola Solbakken, futbolista del Bodø/Glimt de la Eliteserien de Noruega, es el elegido para sustituir a Politano, al que colocan definitivamente en el Valencia.

La llegada de Gennaro Gattuso ha hecho que uno de los focos de atención esté en la Serie A, competición de donde han aparecido multitud de rumores en clave valencianista, algunos de ellos realmente rocambolescos. No obstante, Matteo Politano es el que más ha rondado en la actualidad del Valencia CF. De hecho, en sus vacaciones en Formentera, se dejó querer a través de indirectas hacia la capital del Turia. "¿La paella valenciana? Me gusta mucho", respondió el jugador italiano en los micrófonos de 'SportItalia', al igual que comentó la incertidumbre de su futuro más inmediato. "No sé cuándo se resolverá mi futuro. Tengo que volver a Nápoles, hablar con mi representante, con el club...". Unas declaraciones que no gustaron en el Napoli, ya que, tal y como contó la 'Gazzeta dello Sport', el futbolista será multado.

Pese a ello, sus declaraciones no fueron casualidad. Tampoco las de su agente, Mario Giuffredi, quien habló abiertamente en la radio 'Kiss Kiss' de Italia sobre Gattuso y la opción del Valencia CF. "Politano quiere irse a otro lado porque no siente la confianza de Spalletti. ¿Valencia? A Gattuso le gusta, y si llama, sería bueno", dijo. El preparador calabrés lo tuvo durante una temporada y le sacó un notable rendimiento. Entre todas las competiciones jugó 50 partidos, 12 goles y cinco asistencias. Unos números que evidencian el deseo de Gattuso en firmarlo. Sin embargo, tal y como apuntó 'Il Mattino', la cesión del jugador de 28 años está muy cerca de producirse. ‘La Repubblica’ aseguró que el club italiano tenía la intención de vender al jugador por una cantidad que oscilaría entre los 15 y 18 millones de euros, pero en el sur del país de la bota dan por cerrada la cesión y ya buscan sustituto.