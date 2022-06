Con el asunto de su renovación de plena actualidad encima de la mesa, Hugo Guillamón ha sido protagonista en VCF MEDIA. Sin embargo, en los canales oficiales del club de Mestalla no se habló de este asunto en una extensa entrevista con el futbolista, pero si de otros muy interesantes como su opinión sobre el nuevo entrenador, sus perspectivas para la temporada o cómo llega a la pretemporada tras sus recientes problemas físicos.

“El primer día que vino Gattuso, que le estaban enseñando la Ciutat Esportiva, estaba tratándome y pude charlar un poco con él. Me pareció muy cercano, que viene con muchas ganas de hacer un buen trabajo y con mucha ilusión junto con su cuerpo técnico”, señaló respecto al técnico italiano.

“Tanto él como nosotros esperamos que sea un buen año para el Valencia CF. A Gattuso lo pude ver como jugador y es una referencia dentro del mundo del fútbol. Ahora como entrenador también he podido verle y creo que nos va a ayudar mucho”, prosiguió el valenciano opinando sobre el nuevo inquilino del banquillo.

Un entrenador con el que espera llegar lejos en el presente curso. “Estamos con muchas ganas. Viene un entrenador nuevo que nos va a aportar muchas cosas buenas. Tanto todo el equipo como yo tenemos muchas ganas de hacer una buena temporada y que el Valencia CF esté donde se merece”, subrayó.

Y más aún siendo el Centenario de Mestalla. “Es un año muy especial por el centenario de Mestalla. Sacar muchos puntos en casa nos va a dar mucho. Tenemos que ser fuertes y recuperar ese fortín. La afición va a ser muy importante para lograrlo”, apunta sobre este hecho Guillamón.

Es por ello que desea comenzar de la mejor manera en el coliseo valencianista pues “el inicio va a ser fuerte. Tampoco esperábamos otra cosa. Es importante empezar en casa y que la afición nos ayude a comenzar con buen pie”.

El jugador de L’Eliana a buen seguro que volverá a ser pieza clave, todo apunta quede nuevo en el centro del campo, dónde fue indiscutible para José Bordalás la temporada pasada. “Jugué de mediocentro desde principio de temporada. El míster me explicó lo que quería, fue claro conmigo desde el primer día y me ayudó a mejorar en una posición que no era del todo nueva para mí. Me dio confianza y poco a poco fui afianzándome”, admite.

En este sentido, prosigue, la temporada pasada "fue de mucho aprendizaje para mí. Tener esa continuidad te da experiencia y te hace crecer. La final de Copa, debutar con la selección… Son experiencias que vas sumando y te hacen crecer. Echando la vista atrás, ha sido una temporada muy emocionante a nivel personal, logrando objetivos importantes tanto individuales como colectivos. Todo el mundo sueña con jugar finales y hacerlo con el Valencia CF para mí es especial. Luego que llegue el premio de la selección es un objetivo muy importante”.

Un verano diferente

Por otra parte, ha sido un verano diferente para Guillamón, que ha renunciado a parte de sus vacaciones para recuperarse de sus problemas físicos. “He trabajado para empezar bien la pretemporada, que era el objetivo. Desde el final de la temporada que me lesioné, el objetivo era llegar bien. Además, una lesión en el pie que es complicada. También he descansado unos días para empezar a punto ya”, explicó el valenciano, que ha aprovechado este tiempo para hacer un 2x1 en cuanto a lesiones se refiere.

“Desde que me lesioné en el pie, decidimos que era buen momento para arreglar lo de la nariz. Como había tiempo en vacaciones decidimos hacerlo todo a la vez. Estoy trabajando en lo físico para llegar bien al martes y ultimando los detalles que faltan”, señaló.

Sobre la pretemporada, además, explicó que “cuando hay un cambio de entrenador hay nuevas ideas, nuevos conceptos y el equipo los debe coger lo antes posible, para eso está la pretemporada y así empezar la temporada con buen pie. La pretemporada te vale para empezar a competir, para coger el ritmo. Jugar contra rivales de este nivel seguro que nos va a ayudar”.

Un pretemporada en la que reconoce que “es muy importante para un equipo poder tener jugadores que suban de la cantera, que aprovechen sus oportunidades. Le da mucho al equipo. Lo importante es que estén tranquilos, que hayan descansado bien en vacaciones y que lleguen bien a la pretemporada que les sirva para aprender, para trabajar y tener oportunidades en el primer equipo”.

Por último, Hugo Guillamón también espera que "el próximo verano ojalá que tampoco tenga muchas vacaciones porque será buena señal de que estaré con la selección" disputando el Europeo Sub-21.