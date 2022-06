El Valencia CF está dispuesto ha desbloquear el asunto del estadio y de la ATE o al menos esa es la intención según los movimientos de los últimos días. Una prueba de ello es la llegada de Layhoon a València para retomar los contactos con las instituciones. La misión de la que fuera presidenta del club es la de encontrar una solución al tema del Nou Mestalla. Layhoon se reunió a principios de esta semana con Ximo Puig, ya que ambos tienen una buena relación de la etapa de la primera en el Valencia. En esa cita con el President, Layhoon recalcó que la intención de Peter Lim es la de terminar el estadio.

Por otro lado Ximo Puig ha asegurado en declaraciones a Onda Cero Valencia, que le gustaría que València fuera ciudad sede de la candidatura para organizar el Mundial 2030 que preparan España y Portugal. "He hablado con el Consejo Superior de Deportes. Nos gustaría que Valencia fuera sede del Mundial 2030. Es bueno acabar con este mal sueño. Me gustaría que afición y club se reencontraran porque así no se puede continuar”.

La Generalitat Valenciana (GVA) debía comunicar al Consejo Superior de Deportes (CSD) su voluntad de ser sede de esa posible Copa Mundial que organizarían España y Portugal. La fecha límite era el 4 de julio y el President ya habría informado al CSD de las intenciones de la GVA. En ese escenario entra la finalización del nuevo estadio del Valencia, proyectado para 70.000 personas en la ATE y que es fundamental para albergar partidos de la cita mundial. El Ayuntamiento ha recalcado su postura firme en ese sentido pues en palabras tanto de Joan Ribó como de Sandra Gómez se han manifestado tajantes ante este requisito. "Insistimos, las condiciones que se firmaron son 70.000 y de ahí no nos vamos a salir", ha asegurado el alcalde recientemente.

Esa necesidad de finalizar el Nou Mestalla -de cara a la candidatura- responde a los requisitos específicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Esta informó de que los estadios deberán contar con un mínimo de 40.000 asientos para albergar al menos partidos de la fase de grupos. De 60.000 asientos para tener las semifinales y de 80.000 espectadores para la ceremonia de inauguración y la gran final.

Sin embargo el tema del estadio no avanza y el 15 de julio la ATE caducará. Es más y sin ir más lejos el pleno del consistorio ha aprobado este jueves una moción sobre la ATE y Meriton. El resultado de la votación ha sido unánime. El grupo municipal socialista presentó una propuesta alternativa de resolución con siete puntos en los que exige a Meriton, entre otras cosas, disculpas públicas y que cumpla sus compromisos.