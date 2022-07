Gennaro Gattuso tiene mucho trabajo por hacer. El nuevo entrenador del Valencia CF ha vuelto a la ciudad tras sus dos semanas de vacaciones en Marbella ya para quedarse junto a su cuerpo técnico, pero la situación en el club no ha cambiado nada con respecto al día de su presentación. La operación salida sigue atascada y Gattuso es consciente de que hasta que no salgan los primeros futbolistas no habrán fichajes.

