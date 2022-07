Con tratamiento de fichaje estrella ha anunciado el Valencia CF el regreso de Anita Marcos. La delantera de 21 años llega procedente del Sporting de Huelva, equipo con el que viene de cuajar un gran año marcando diez goles en Liga Iberdrola y consiguiendo el subcampeonato de Copa de la Reina marcando cuatro tantos en cinco partidos.

La atacante, que ya jugó como cedida en el Antonio Puchades durante media temporada en 2020 anotando tres goles en 16 encuentros, regresa muy reforzada y curtida en la élite del fútbol español. En su currículum tiene dos campeonatos de Europa sub 19 con la Selección Española, con la que fue titular y principal referencia.

“He decidido apostar por el Valencia CF porque es un equipo que tiene mucha historia, me gusta su juego y, sobre todo, es un equipo muy joven con mucha capacidad de crecimiento y aprendizaje. Gracias al trabajo y esfuerzo diario me llegó esta oportunidad de nuevo y no queria dejarla pasar. Amunt!” han sido sus primeras declaraciones en el portal oficial del club.