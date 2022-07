Llegó el 5 de julio. El Valencia de Gennaro Gattuso arranca esta mañana en la ciudad deportiva de Paterna con la presencia de José Luis Gayà, Carlos Soler y Gonçalo Guedes. Los dos capitanes y el internacional portugués se incorporan hoy a los entrenamientos con sus futuros en el aire. Los tres futbolistas se verán las caras por primera vez con el técnico italiano, así como con el nuevo Director General Sean Bai y Miguel Ángel Corona. Será el primer cara y cara de los tres jugadores con el entrenador y con el ‘nuevo’ dirigente del club en medio de este mercado de fichajes al que todavía le restan casi dos meses para su cierre. Meriton ha querido que los tres jugadores más importantes de la plantilla sean protagonistas este verano. Peter Lim y Jorge Mendes activaron la maquinaria para vender al menos a uno antes del pasado 30 de junio y hacer caja, pero de momento el máximo accionista y su socio no han sido capaces de traspasarlos. Tampoco de renovar a ninguno. Todo sigue igual 45 días después de aquel Valencia-Celta de protestas contra la propiedad con el que concluyó la temporada a nivel de clubes. Mientras tanto, Gayà, Soler y Guedes (todos con contratos en vigor con la entidad) vuelven hoy a ‘casa’.

Gattuso arrancó su andadura como entrenador del Valencia con un mensaje sorprendente en su acto de presentación. Quería hablar con los tres. «Quiero hablar con Soler, Gayà y Guedes para saber qué quieren. Lim no me ha dicho que haya que vender por fuerza ni necesariamente», aseguró. El italiano se puso en contacto telefónico con los tres futbolistas para conocer sus situaciones y los citó para el 5 de julio si no se producían novedades. Nada ha cambiado desde entonces. Meriton no ha vendido a ninguno de sus tres principales activos a pesar de la necesidad de ingresar dinero para minimizar las pérdidas. El problema que se ha encontrado la propiedad es que muchos clubes no tienen capacidad de inversión a estas alturas del mercado y se siente también en la obligación de vender como el caso de Carlos Soler (acaba en 2023). El El Barcelona y el Atlético de Madrid se han interesado en el ‘10’, pero ahora mismo no están en disposición de fichar. La Juve también está al acecho. En el caso de Guedes (acaba en 2024), la Roma no pone encima de la mesa suficiente dinero. Ninguna de sus ofertas satisface a Peter Lim. La operación salida está totalmente bloqueada. Soler y Guedes se incorporan hoy sabiendo que están en el mercado y que volverán a irse de vacaciones cuatro días del 9 al 12 de julio como se ha pactado con Gattuso. Gayà (acaba en 2023) vuelve a Paterna asumiendo que la prioridad de Meriton es venderlo en el momento que llegue una oferta interesante económicamente. El capitán se incorpora al trabajo sin noticias del Valencia. Sean Bai aseguró que «tenemos las mejores intenciones para que sigan (incluye a Soler) con nosotros. Hay una línea de negociación abierta pero no somos dueños del mercado». La realidad es muy distinta. El Valencia no se ha puesto en contacto con el capitán en ningún momento para retomar su renovación. Hoy arranca la pretemporada y el club siga sin mover ficha. La prioridad de Peter Lim es venderlo.