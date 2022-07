La Generalitat Valenciana confía en que las obras del Nou Mestalla puedan reanudarse cuanto antes, y prueba de ello es que ha pedido oficialmente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al Consejo Superior de Deportes (CSD) ser sede del Mundial 2030.

Así, según ha publicado ‘El Desmarque’, el nuevo estadio valencianista sería de los estadios que alberguen encuentros de esta cita si la candidatura ibérica junto a Portugal sale elegida.

"He hablado con el Consejo Superior de Deportes. Nos gustaría que Valencia fuera sede del Mundial 2030. Es bueno acabar con este mal sueño. Me gustaría que afición y club se reencontraran porque así no se puede continuar”, comentaba Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, hace apenas unos días en declaraciones a Onda Cero.

Ahora debe ser el organismo federativo el que en las próximas semanas valore las diferentes candidaturas para definir qué partidos o eliminatorias albergan y si se dan los requisitos necesarios para ser sede.

Dentro del escenario del Mundial de 2030 entra en liza, por tanto, la finalización del nuevo estadio del Valencia CF, proyectado para 70.000 personas en la ATE y que es fundamental para albergar partidos de la cita mundial.

En este sentido, también el Ayuntamiento de València ha recalcado su postura firme pues en palabras tanto del alcalde de la ciudad, Joan Ribó, como de la vicealcaldesa, Sandra Gómez, se han manifestado tajantes ante este requisito. "Insistimos, las condiciones que se firmaron son 70.000 y de ahí no nos vamos a salir", ha asegurado el alcalde recientemente.

Esa necesidad de finalizar el Nou Mestalla -de cara a la candidatura- responde a los requisitos específicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Esta informó de que los estadios deberán contar con un mínimo de 40.000 asientos para albergar al menos partidos de la fase de grupos. De 60.000 asientos para tener las semifinales y de 80.000 espectadores para la ceremonia de inauguración y la gran final.