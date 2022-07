El Athletic no pierde de vista la situación de Hugo Guillamón. Pese a que era uno de los fichajes que propuso Iñaki Arechabaleta y el candidato elegido a la presidencia fue finalmente Uriarte, en la entidad de Bilbao no pierden de vista al canterano valencianista, nacido en San Sebastián.

Es más, el club rojiblanco le tiene en la lista como posible recambio de Unai Núñez, quien pese a no tener cláusula de rescisión y estar atado hasta 2025 puede salir próximamente rumbo al Celta. De concretarse la salida del central, el Athletic iría a por Guillamón tal y como avanzó el diario Marca.

La situación de Unai Núñez no debería demorarse demasiado. El central viene de jugar poco el pasado curso a las órdenes de Marcelino y no vislumbra un margen de mejora con Ernesto Valverde, con lo que vería con buenos ojos ese movimiento rumbo a Balaídos. En este sentido, Guillamón encaja dentro de los parámetros de la entidad para sustituirlo y además aporta el plus de su polivalencia, ya que también puede jugar como '6'. Es más, este año lo jugó prácticamente como pivote.

La situación de Guillamón

El futbolista valencianista tiene contrato hasta 2023 y por el momento, como ocurre con Soler y Gayà, la renovación está paralizada. De hecho lo está desde principios de abril, antes de la final de la Copa del Rey. Su renovación con el club llegó hace unos meses a estar pactada, pero desde Singapur Peter Lim paralizó la operación.

Las fechas cuadran en el calendario con la confección de la plantilla 22/23. Por aquel entonces, Lim ya se reunió con Gattuso para trabajar de cara a esta temporada. Guillamón, que ya esperó hasta el final para renovar con el Valencia CF. De hecho, firmó su nuevo contrato con el Valencia CF cuando ya era jugador libre, en julio de 2020. Esperó hasta el punto de quedarse sin equipo porque su prioridad siempre fue la de triunfar en el primer equipo del Valencia CF. Ahora, y con su futuro sin asegurar, podría entrar en escena el Athletic. Todo depende, por el momento, de la salida de Unai Núñez.