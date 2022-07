La expresidenta del Valencia CF LayHoon Chan aseguró una vez finalizada la rueda de prensa que vuelve esta tarde del vienes a Singapur, pero tiene previsto regresar a València. "Me voy esta tarde, pero volveré", dijo.

LayHoon se desmarcó de momento de la posibilidad de convertirse de nuevo en presidenta del Valencia. Según ella, solo ha venido en representación de Meriton: "Tenemos un presidente interino y yo estoy aquí representando al máximo accionista que es Meriton, para apoyar a la gerencia y solucionar el tema del estadio lo antes posible".

La expresidenta ha reconocido que ha vuelto a València porque se lo ha pedido personalmente el máximo accionista Peter Lim. "Me fui hace 5 años. Estoy aquí porque me lo ha pedido el principal accionista, el club tenía su gerencia y no soy quién para interferir".

Layhoon ha reconocido que ha tenido sentimientos encontrados a su regreso a València. "Cuando dejé Valencia en 2017 dejé atrás el club y me fui como aficionada. No estoy en el consejo y no tengo información de los últimos años excepto como aficionada. Será la gerencia la que prepare los informe para presentarlos a los accionistas. Vuelvo a Valencia con sentimientos encontrados. Estoy muy contenta de volver y haber visto a mis amigos, pero he vuelto con preocupación y con la misión de solucionar los problemas con la gerencia y el consejo. Seguiré trabajando y soy positiva".