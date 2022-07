Layhoon, además de valorar la situación concreta del Nou Mestalla tras reunirse con diferentes representantes políticos en los últimos días, también opinió sobre el delicado estado económico del club. Hace unos días se cerró el ejercicio sin ventas, hecho que provocó pérdidas superiores a los 70 millones de euros.

Esta cifra ha sido matizada por Layhoon, que expresa que las pérdidas no son tan elevadas, sino que rondan la cifra de 50, igualmente preocupante.

"La cifra de pérdidas de esta temporada está cerca de los 50 millones aunque no está cerrada la contabilidad", expresó Layhoon. Al respecto, expresó que "la junta debe buscar soluciones, capitalizar préstamo o bien recurrir a una ampliación de capital".

Ahora bien, para Layhoon la situación no es tan dramática y el club, por delicado que esté, "no está en bancarrota" como se encargaron de destacar diferentes actores como Zorío, que aseguró que "el club está en quiebra técnica".

"No estamos en situación de bancarrota. Todo este tiempo el Valencia CF ha estado apoyado y avalado por Meriton. Es inexacto decir que estamos en bancarrota. Las cuentas no son muy atractivas pero no somos el único club español con problemas financieros. El covid ha tenido un gran impacto en la industria del fútbol, y de hecho el mercado de fichajes está muy tranquilo. en este momento, ahora con los fichajes , es cuando se va a notar más el impacto del covid. Pero vamos a mantener la calma porque el principal accionista está comprometido con le club y su futuro. sino yo no estaría aquí intentando resolver el problema del estadio. Meriton apoya el estadio y todo el club", dijo.

Las pérdidas globales de Lim en València

La realidad de Meriton es que, desde el aterrizaje de Peter Lim en la 14/15, las pérdidas acumuladas ya traspasan los 200 millones de euros, derivando en una situación límite. Que el equipo lleve cinco años de ocho temporadas fuera de Europa también ha ayudado. ¿Cuál es el proyecto de Lim? ¿Quiere vender el club por las pérdidas?, le preguntaron.

"Esto es un club de fútbol. Los resultados son muy importantes para nosotros. Perdón por hablar de tantos números, pero mi comparecencia era para hablar del nuevo estadio, pero lo más importante son los resultados deportivos. Los objetivos no han cambiado, el viaje está plagado de retos. Queremos que el equipo compita bien en todas las competiciones y todos se esfuerzan para ello", expresó.