El Valencia CF tiene un problema. Y muy grande. La falta de inversión de Peter Lim condena al club a todos los niveles. Sin dinero será imposible sacar el estadio adelante. Y todavía más difícil será reforzar la plantilla y construir un equipo competitico que vuelva a Europa. La entidad de Mestalla está condenada al fracaso con el máximo accionista a los mandos. Es la realidad de un club venido a menos que, visto lo visto en la rueda de prensa de Layhoon Chan, no tiene soluciones para recuperar su grandeza económica y deportiva. La falta de inversión de Lim da miedo.

La expresidenta Layhoon Chan reconoció en su rueda de prensa que a la espera de la finalización del ejercicio contable, el club ronda los cincuenta millones de euros de pédidas. Las únicas dos soluciones para paliar la difícil situación del club que propone la mano derecha de Lim son «capitalizar el préstamo o hacer una reducción de capital». Además, Layhoon cifró en 120 millones el dinero necesario para acabar la obra del nuevo estadio más allá de la aportación de 80 ‘kilos’ del fondo CVC. «No es un problema financiar el resto, podemos finalizarlo con Caixabank y con la venta del terciario», decía Layhoon. La realidad es que el Valencia se encuentra en un embudo económico del que Lim no es capaz de salir.

Lejos de hacer autocrítica, la expresidenta del Valencia sacó pecho en su intervención de la inversión de Lim en los últimos años. «Cuando adquirimos el club había dos compromisos importantes. Meriton se comprometía a proporcionar infraestructuras por cien millones para su funcionamiento, podía ser para capital operativo, adquirir jugadores, el estadio… A fecha de hoy hemos proporcionado 150 millones al club», aseguraba.

La falta de inversión de Lim obliga irremediablemente a la venta de los principales activos de la plantilla. No existe otro camino para ingresar dinero. Jorge Mendes trabaja a petición del máximo accionista para mover el mercado y traspasar a Gonçalo Guedes, Carlos Soler y si pudiera también a José Luis Gayà. Layhoon, lejos de reconocer las necesidades económicas del club, transmitió que el mercado está tranquilo y que el club y el entrenador trabajar para confeccionar un equipo «competitivo». Un escenario que no es creíble.

La plantilla lleva dos años perdiendo potencial y la hoja de ruta de Meriton para este verano es la misma. El club ha perdido ‘Fair Play Financiero’ por sus pérdidas del último ejercicios y no podrá acometer operaciones importantes. Las cesiones y los traspasos de bajo coste son las únicas herramientas del club que mira al horizonte sin dinero, sin presidente y sin directo deportivo. El valencianismo se aferra a Gennaro Gattuso. No le queda otra. La gestión no permite ninguna licencia para ilusionase.

Solo hay que escuchar a Layhoon para darse cuenta que lo que viene es más de lo mismo. La expresidenta anunció el viernes que volverá a València. Su regreso a petición de Peter Lim deja claro que el máximo accionista no confía en los actuales gestores del club.