La plataforma Libertad VCF ha emitido un comunicado respondiendo a Layhoon Chan, manifestando su "profunda preocupación por la nefasta gestión de Peter Lim" y sobre todo reclamando "firmeza, seriedad y rigor a nuestras autoridades" y exigiendo el estricto cumplimiento de los compromisos adquiridos en su día, sin relajación alguna en cuanto a su contenido y alcance; especialmente respecto a las garantías para la construcción del campo, su aforo y la calidad prevista para sus instalaciones".

La expresidenta aseguró en la rueda de prensa del viernes que no se trató el tema de las garantías en ninguna de sus reuniones con las autoridades de las dos últimas semanas. "No se ha cuestionado ni abordado en las reuniones de estas dos semanas. Se han tratado los cuatro puntos que he descrito. Si tengo que responder, le diré que no hay necesidad que estén ahí esas garantías porque apoyamos el club a diario en su funcionamiento".

Este es el comunicado íntegro que el colectivo valencianista ha publicado a través de sus canales oficiales:

"A la vista de las declaraciones públicas realizadas la pasada semana por los distintos actores, en relación con el Valencia CF, la asociación Libertad VCF, en defensa del club y de todos los valencianistas, desea manifestar su profunda preocupación por que la nefasta gestión de Peter Lim vuelva a suponer retrasos y deterioros inadmisibles en el proyecto del Nou Mestalla, siendo este, capital para nuestra sociedad".

"Es por ello que, con todos los medios de los que dispongamos, exigiremos el estricto cumplimiento de los compromisos adquiridos en su día, sin relajación alguna en cuanto a su contenido y alcance; especialmente respecto a las garantías para la construcción del campo, su aforo y la calidad prevista para sus instalaciones, cuya correcta ejecución no puede quedar a la mera conveniencia de Peter Lim ni de los nuevos acuerdos establecidos con Layhoon Chan (por otro lado, persona, en la actualidad, totalmente ajena al Valencia C.F. S.A.D.)".

"Es por todo esto que exigimos firmeza, seriedad y rigor a nuestras autoridades, en relación con sus manifestaciones públicas; pues, tras ocho años en los que Peter Lim y sus representantes en el club han estado incumpliendo sistemáticamente plazos y rebajando la calidad del proyecto del Nou Mestalla, la realidad impone ser especialmente cuidadosos y garantistas", concluía.

Este mismo lunes, Espíritu del 86, otra de las plataformas de oposición a Peter Lim, ha emitido un comunicado en el que exige en este momento más que nunca firmeza a los políticos contra Meriton. Bajo el título 'No hay que aflojar. Ahora no!!".