La nueva campaña de abonos del Valencia CF está siendo todo un éxito entre la afición blanquinegra. A pesar de la grave crisis económica que atraviesa el club con una gestión que esta muy por debajo del nivel de la entidad, la afición responde de una manera muy favorable para apoyar al equipo en la próxima temporada 2022/2023.

El periodo de nuevas altas finaliza su plazo el próximo 13 de julio, pero estas ya se disparan hasta las 4.000, donde un gran aliciente ha sido la vuelta de la Grada de Animación a Mestalla. Ya se contabilizan más de 35.000 abonados para esta nueva campaña, donde a pesar de todo se respira ilusión y ganas.

La afición, más unida que nunca

No hay más que mirar en cada sesión del equipo el ambiente que se respira. Los valencianistas no pasan por la mejor situación, pero su incansable apoyo al equipo no cesa temporada tras temporada y un año más estará al pie del cañón para ver de nuevo a su equipo, incluso en los entrenamientos en la ciudad de Paterna. Este año será de nuevo con un nuevo técnico, Gattuso, y una plantilla que a estas alturas aún queda por resolver, pero los que sí estarán son ellos. Una afición que responde.