El 4 de diciembre de 2016, Samu Castillejo publicó un polémico tweet que le hizo enfrentarse a parte de la afición del Valencia CF. El futbolista, en ese momento en el Villarreal CF, reaccionó a un gol del Málaga (su exequipo) contra el cuadro de Prandelli en el minuto 93.

Lo hizo con un sutil tweet formado por tres emoticonos con risas. Meses más tarde quiso ya aclarar la polémica asegurando que no tenía "nada contra el Valencia CF" y que pedía "disculpas si alguien se había sentido ofendido".

Este mismo martes, al confirmarse su fichaje por el cuadro de Mestalla, ha reiterado esta versión y ha vuelto a pedir disculpas. "Hace siete años estaba viendo el partido del Málaga y creo que puse un tweet diciendo que disculpas, si alguien se había sentido ofendido. Pero que no era nada en contra del Valencia, al contrario, como he dicho antes es un club que me trae muy buenos recuerdos, un estadio donde pude vivir la emoción de debutar en primera. Hace mucho tiempo y no lo recuerdo muy bien. Todo el que se haya sentido ofendido por el tweet de su momento, que creo que no fue de esa manera, espero devolverle muchas alegrías", aseguró.