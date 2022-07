Hace apenas un par de días el Nápoles arremetía contra Matteo Politano. Lo hacía a través de su entrenador Lucciano Spalletti, y el director deportivo, Cristiano Giuntoli, que valoraron de forma muy tajante la situación del extremo en el equipo y sus presiones a la hora de intentar salir del equipo. Uno de sus posibles destinos, recordemos, sería el Valencia CF por expreso deseo del técnico Gennaro Gattuso.

Y es que aunque Politano seguía de vacaciones, desde el lugar de concentración del equipo el técnico Lucciano Spalletti señaló ante los medios de comunicación que "Politano mismo creó esta situación, nosotros no hicimos nada. ¿En qué equipo no hay comparación y no te cuestionan? Tenemos que ver qué nos dirá".

De igual modo, el director deportivo Cristiano Giuntoli dejó muy claro que "si no está contento debe traer una oferta acorde en función del valor del jugador, pero no nos ha llegado nada oficial. Vale para Politano y para cualquier jugador".

Respuesta al Nápoles

El tira y afloja entre ambas partes, pues, continúa. Mario Giuffredi, agente del extremo del Nápoles, ha respondido ahora a este ‘zasca’ del conjunto italiano para volver a dejar abierta la puerta de su llegada al club de Mestalla.

“Dijeron que mi cliente creó el problema él solo, pero no es correcto. Estos juegos no funcionan con nosotros. Le pedimos al entrenador que medie con el club y no mostró ningún interés dejando claro que no confiaba en Matteo”, señaló el agente en 'Delietta Gol Summer Edition', de TV Luna.

“Sabemos bien que en un equipo como el Nápoles hay rotaciones y nunca hemos tenido problemas con los minutos. Creo que cada jugador debe merecer su propio espacio y respetamos las decisiones técnicas", matizó el agente.

Es entonces, al referirse al futuro del jugador, subrayó una vez más que este “podría encontrar espacio tanto en el extranjero como en Italia. El aprecio de Gattuso por Matteo es innegable y tampoco se puede descartar el Valencia”.

Por otra parte, también dejó claro que la situación podría volver “a su punto anterior, eso espero. Pero el chico necesita sentir que confían en él. Soy napolitano y siempre propongo primero a mis jugadores al Nápoles, tengo una excelente relación con el club y estoy particularmente unido al ambiente napolitano, como lo demuestra el hecho de que tengo varios jugadores en el equipo. Pero si el entrenador no va apostar por Politano, preferimos buscar a quien tenga más confianza en él”.

Y es que el extremo transalpino no entra en los planes en el once titular de Luciano Spalletti de cara a la próxima temporada. Por eso, a sus 28 años y con una dilatada experiencia en el campeonato italiano, el futbolista quiere salir del Nápoles.

Politano viene de un año en el que no ha llevado bien la alternancia con Hirving Lozano. El curso pasado jugó 39 partidos marcando cinco goles y dando siete asistencias. Con Gattuso sí se sintió fijo en San Paolo.