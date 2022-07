Samu Castillejo está a punto de convertirse en jugador del Valencia CF de forma oficial. El extremo malagueño del AC Milán, que aterrizó a las diez y media de la mañana en el aeropuerto de Manises, se desplazó desde la terminal privada del aeropuerto hasta el Hospital IMED de València para someterse a la habitual revisión médica.

El futbolista se ha sometido a diversas pruebas durante dos horas y ha superado con éxito la revisión médica. A continuación, Samu se ha dirigido al hotel donde estará hospedado los próximos días para comer y descansar de cara a una tarde que se espera movida. La idea es que el futbolista se desplace a las oficinas del club a primera hora de la tarde para firmar su nuevo contrato con el Valencia por las próximas tres temporadas. Hasta junio de 2025.

Inmediatamente después acudirá a la ciudad deportiva de Paterna para ponerse a las órdenes de Gennaro Gattuso y conocer a sus compañeros. El futbolista ha llegado a València en vuelo privado acompañado de su pareja y en todo momento ha estado acompañado por miembros del club.

A su llegada a Manises ha reconocido su satisfacción y el valor de Gattuso en la operación: " Estoy muy contento de estar aquí, estuve a punto de venir en enero y he hecho todo lo que estaba en mis manos para venir aquí. Y estoy muy contento. He hablado con el míster. He hablado con Gattuso y gracias a él todo se ha podido hacer más rápido. Creo que lo conocéis todos como exjugador, es un ganador, tiene una mentalidad ganadora y tendremos un buen equipo. Creo que esta tarde podré entrenar ya", dijo.