Samu Castillejo ya es nuevo jugador del Valencia. El extremo ha ofrecido la primera entrevista oficial tras firmar su contrato con el club hasta 2025: "Muy contento de poder estar aquí finalmente, ya que lo habíamos intentado hace cinco meses en enero. Habían otras opciones, incluso de seguir, pero he puesto todo de mi parte para poder estar aquí. El míster ha hecho de su parte para que todo se cierre lo antes posible. Estoy muy contento de estar en el Valencia".

El jugador tiene muy buenos recuerdos del Valencia y de Mestalla: "Está claro que es un club con mucha historia, con una afición increíble y un estadio increíble. Además me trae muy buenos recuerdos porque fue donde hice mi debut como jugador profesional y al club que le hice mi primer gol como profesional".

La anécdota también ha tenido cabida en la corta entrevista del club, donde ha reconocido que no será la primera vez que se enfunde la blanquinegra: "Un día iba a jugar con mis amigos al pádel, y en el cajón de las camisetas cogí una y era la camiseta del Valencia de Baraja y mi amigo me dijo: "Eso es el destino, no te va a librar nadie"".

Respecto a Gattuso, con el que ya coincidió en el Milan, no ha tenido más que buenas palabras: "El míster es una muy buena persona, un tipo con una mentalidad ganadora. Ya lo era cuando era jugador. Le aprieta mucho al jugador. A él le gusta ganar y si ha venido a este club es porque quiere hacer las cosas bien y aquí estamos para hacer un buen equipo y para dejar al Valencia donde se merece".

Castillejo se ha mostrado ambicioso y quiere llegar lejos junto al equipo: "Al final ganar un título siempre es importante, a nivel de equipo y a nivel personal. La idea es hacer un buen año, cumplir los objetivos y dejar al Valencia donde se merece".

No ha pasado por alto el centenario de Mestalla: "Claro que vivir el centenario de este estadio con este club es muy bonito. Por la parte de jugadores lo que nos toca es hacer divertir y disfrutar a la afición".

Acerca del polémico tweet de 2016 ha salido del paso para tratar de centrar la mayor atención en el fútbol y disfrutar junto a la afición: "Hace siete años estaba viendo el partido del Málaga y creo que puse un tweet diciendo que disculpas, si alguien se había sentido ofendido. Pero que no era nada en contra del Valencia, al contrario, como he dicho antes es un club que me trae muy buenos recuerdos, un estadio donde pude vivir la emoción de debutar en primera. Hace mucho tiempo y no lo recuerdo muy bien. Todo el que se haya sentido ofendido por el tweet de su momento, que creo que no fue de esa manera, espero devolverle muchas alegrías".

El menaje a la afición no podía faltar: "Estoy muy contento de estar aquí. Voy a dar el máximo de mí para que estéis contestos, para que os divirtáis y para que todos disfrutemos de Mestalla".