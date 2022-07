Las últimas están siendo semanas clave para el devenir del Valencia CF en relación al Nuevo Mestalla. El desembarco de LayHoon acentuó el acercamiento de posturas entre Meriton y las autoridades para remar juntos en la misma dirección y reanudar las obras del estadio lo antes posible.

En cualquier caso, las obras continúan paralizadas y el acuerdo todavía no llega. Esta semana es clave respecto a la ATE, que se ha convertido en el principal punto de conflicto entre ambas partes. Esta mañana, Marea VCF ha emitido un comunicado en el que instaba de nuevo a las autoridades a cumplir con el acuerdo y a dar por caducada la ATE este mismo viernes.

Miguel Zorío, principal cara visible de la plataforma, recita en el escrito que "ya dijimos que antes del 15 de julio el Consell, en su reunión ordinaria semanal, daría por caducada la ATE, cumpliendo su propio acuerdo del 18 de noviembre de 2021, ya que el 12 de julio es la fecha límite para cumplir el plazo que marca la ley desde que dicho acuerdo fue comunicado al Valencia CF de Peter Lim. A las 14 horas del día 12 de julio la caducidad de la ATE no ha entrado en el orden del día del Consellet, reunión previa al Consell".

Zorío insiste en que Meriton todavía no cumple los compromisos con el Nuevo estadio y avisa de que, en caso de no dar por caducada la ATE este viernes, "el riesgo de prevaricación es gravísimo". "el informe de alegaciones presentado por Peter Lim a la Conselleria de Territorio con fecha 5 de abril de 2022, afirma que los retrasos de la ATE no son imputables a él, cuando los servicios jurídicos del Ayuntamiento y de la Generalitat concluyeron graves incumplimientos por parte del promotor. Si el Consell no acuerda este viernes la caducidad de la ATE el riesgo de prevaricación es gravísimo. Lo mismo ocurre con el Ayuntamiento de Valencia si valida como proyectos dos folios y tres Powers points, que encima siguen incumpliendo el convenio del nuevo estadio", matizó.

Además, el ex vicepresidente del Valencia volvió a resaltar la "negligente" gestión de Lim al frente del club e incluso habló de consecuencias como la quiebra técnica: "La negligente gestión económica, deportiva, social y en este caso, urbanística, de Peter Lim, dejará al Valencia CF el viernes al club en quiebra técnica. La caducidad provocará la pérdida del valor urbanístico de las parcelas de Mestalla que CaixaBank tiene hipotecadas (actualmente casi 100 millones de euros). Además, quedaría vigente la obligación municipal de demoler parcialmente la grada norte tras la sentencia del TSJCV por estar en medio de un vial público (la demolición la debe costear el club). Se perderían los 40.000 metros de suelo comercial del solar de la avenida de Suecia (la pérdida de edificabilidad será de al menos15 millones) y toda la edificabilidad residencial de las parcelas. Con las licencias del nuevo estadio caducadas y con un proyecto que difícilmente obtendrá licencias nuevas (por sus deficiencias, falta de soporte financiero e incumplimiento de lo conveniado anteriormente), se perderían 20 millones más (la fianza de 1,4 millones y la indemnización a la administración con 18 millones por no edificar el pabellón en Benicalap)".

"También hay que añadir las pérdidas de edificabilidad del terciario del nuevo Mestalla (casi 40 millones d euros) y las pérdidas por no querer terminar las 3500 plazas de parking proyectadas en el nuevo estadio (4 millones de ingresos anuales). Además, el Valencia CF ha firmado con CVC un crédito que le obliga a ceder un 10.8 % de sus derechos de la LFP anualmente, use o no use el crédito. Así que hasta que sean capaces de presentar un proyecto de estadio en condiciones (de nuevo no lo han hecho), el club va a tener que pagar un pastizal por esos 80 millones de euros que tiene a su disposición, pero que no puede tocar por presentar el proyecto de nuevo estadio más mediocre de Europa. Con todo ello, más las pérdidas estimadas a final de ejercicio cercanas a 60 millones de euros, la causa de disolución y de quiebra es la amenaza más grave por las que ha pasado el Valencia CF en su historia", añade Zorío.