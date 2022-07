Gennaro Gattuso quiere a Jesús Vázquez en la plantilla de la temporada 2022/23. El técnico del Valencia CF está encantado con el joven lateral izquierdo de 19 años. El italiano solo ha necesitado una semana de entrenamientos para darse cuenta de las posibilidades técnicas y físicas del futbolista. Ha habido flechazo. Le gusta su potencial deportivo, pero también su actitud y su predisposición al trabajo. Gattuso le está transmitiendo mucha confianza al jugador. Ya lo hizo desde el primer contacto telefónico que el entrenador tuvo con todos sus jugadores. A Gattuso le gustó lo que vio de Jesús en vídeos de la temporada pasada, pero todavía le ha gustado más cuando lo ha visto en persona en Paterna. En poco tiempo, Jesús se ha convertido en uno de los suyos. Y nada tiene que ver con que compartan agente: Jorge Mendes.

Jesús Vázquez es una apuesta del club. Desde ahora también del entrenador. Gattuso cuenta con el futbolista para la posición de lateral izquierdo independientemente de que continúe o no el capitán José Luis Gayà. De hecho, según ha podido saber este periódico, el Valencia ha rechazado todas las ofertas de cesión que han llegado por el jugador tanto de España como del fútbol europeo. El club no contempla su cesión, pero tampoco la venta. La propiedad es consciente de que es un futbolista en formación con mucha proyección y mucho margen de mejor que solo tiene 19 años y que en una o dos temporadas multiplicará su valor de mercado. Eso sí, hay equipos grandes que no quieren cesión y están dispuestos a presentar una oferta en las últimas semanas de mercado si el Valencia sigue teniendo la necesidad de vender y hacer caja.

El joven lateral izquierdo, internacional con la selección española Sub-19, fue una de las notas positivas de la temporada pasada. A pesar de su juventud, Jesús disputó 17 partidos (15 de LaLiga y 3 en Copa) acumulando un total de 979 minutos (811 en LaLiga y 168 en Copa) por encima, entre otros, de Toni Lato. Su temporada no ha pasado desapercibida para muchas secretarías técnicas, que ya tenían informes positivos del futbolista de las categorías inferiores de la selección española. Jesús ha demostrado en su primera temporada en la élite que tiene las condiciones y está perfectamente preparado para asumir un rol protagonista en otro equipo a pesar de su juventud. Su sitio, de momento, está en casa.