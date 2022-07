La operación salida continúa en el mismo punto que antes de arrancar el mercado. Más allá de jugadores de una ‘segunda fila’, las operaciones importantes todavía no se han acometido y era el objetivo prioritario de la entidad. En el recuerdo ese viaje de Anil Murthy y Joey Lim a Barcelona para ‘ofrecer’ a Gayà y Soler, mientras que la vía Roma todavía no arranca y la inacción italiana preocupa en Mestalla. Sobre todo porque siguen mirando otras posibilidades dentro del mercado y era el equipo, hasta la fecha, más decidido a atacar la operación del portugués. Mientras, Cillessen, Maxi Gómez o Diakhaby también son futbolistas por los cuales en caso de recibir una oferta atractiva el Valencia estaría dispuesto a hacer caja. Eso sí, los problemas de confección de plantilla en el caso de la delantera y el eje de la zaga serían aún más evidentes. Y es ahí donde entra la figura de Gattuso en el mercado.

El italiano dio el visto bueno a la negociación Samu Castillejo e hizo fuerza para poder cerrar la operación de un futbolista que ya llevaba varios mercados encima de la mesa. Su llegada no cierra ni mucho menos las puertas a la búsqueda de otro extremo, entre ellos Politano, pero la realidad es que la operación salida es la que activará todas esas ‘palancas’. Por otra parte, en el centro de la defensa, la confianza en Mosquera es total pero no así en Cömert. Por ello también aparece la defensa como uno de esos puntos que el Valencia CF debe trabajar en el mercado. En los laterales sin embargo todo está más tranquilo y con Thierry-Foulquier en derecha, más el Gayà, Jesús y Lato por izquierda, Gattuso tiene suficiente.

Los dos puntos importantes

El centro del campo es uno de los puntos de mayor ‘conflicto’ tanto en la operación salida como en los fichajes. En la primera de esas situaciones, Gattuso todavía no sabe si podrá contar o no con Carlos Soler. El canterano termina contrato el próximo año, no ha cambiado en exceso la situación y hasta el momento el Valencia CF no ha logrado atar su continuidad. Siendo además un perfil que el técnico italiano usa, y mucho, su salida complicaría el escenario de plantilla más allá de la confianza en la explosión de algunos futbolistas del filial. El Valencia CF no puede dejar marchar a Soler y no fichar un recambio de garantías en la élite. Con minutos en primera, como mínimo, y con la posibilidad de jugar en un 4-3-3 como interior o en un 4-2-3-1 por delante del doble pivote.

En esa medular también entra con fuerza la figura de Lucas Torreira, cuyo agente reconoce un acuerdo con el Valencia. «Tenemos un preacuerdo con Gattuso para que Torreira juegue en Valencia. Hoy hay una reunión importante por este tema. Arteta el técnico del Arsenal quiere tenerlo en la pretemporada», dijo el agente del futbolista, Pablo Betancur, en declaraciones a Sport 890. Eso sí, las conversaciones entre Valencia y Arsenal no son todavía tan positivas y lo más importante en las oficinas de Mestalla es sin duda dar velocidad a la operación salida. Más aún teniendo en cuenta que en menos de un mes empieza LaLiga.

En definitiva, el propio Valencia está pendiente de sacar a los futbolistas que ha colocado en la rampa de salida pero sin demasiada fortuna, sobre todo porque las ofertas están lejos de lo previsto cuando terminó la temporada. Por su parte, el estrecho margen económico si no salen los futbolistas por los que se esperaban ofertas ha convertido en casi imposible acometer operaciones del perfil Politano y pueden provocar que se escapen situaciones como la de Torreira, quien está convencido de llegar a Mestalla.