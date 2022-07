El Valencia venció y convenció en su debut en pretemporada contra el Borussia Dortmund. Dos goles de Guedes y uno de Marcos André sirvieron a los blanquinegros para ganar 1-3 en el primer partido de Gennaro Gattuso en el banquillo. Ricardo Arias quedó muy satisfecho y no dudó en aplaudir la actuación del equipo en unas palabras para VCF Radio.

"No había visto al Valencia jugar con la entereza que ha jugado hoy en un año y medio o dos años", afirmó la leyenda valencianista. "El equipo me ha gustado mucho hoy", prosiguió. Aunque reconoce que hay que ser cautos con un test de pretemporada el mítico futbolista es optimista: "No quiero lanzar cohetes al vuelo, pero si van a jugar así, la tranquilidad está garantizada".