Lo ha vuelto a hacer. El padre de Guedes, Rogério Guedes, tiene el don de la oportunidad. Justo cuando su hijo está en el mejor momento, después de ser el auténtico protagonista en el triunfo ante el Borussia Dortmund y una vez 'perdonado' por la afición por su falta de respeto hace justo un año, antes de la Eurocopa cuando afirmó que su hijo estaba "de más" en el Valencia CF", la ha vuelto a liar.

"Guedes debería estar en un club mejor", asegura en unas declaraciones recogidas por el diario A Bola. Una nueva falta de respeto al Valencia CF y al valencianismo del padre del internacional portugués, que añade: "Le gusta estar en el Valencia CF, pero quería un poco más en lo deportivo. Ahora, si pudiera volver al Benfica... seguro que le hubiera gustado".

De acuerdo con el progenitor del futbolista, Gonçalo quiere un proyecto Champions como el del Benfica, aunque por el momento el club portugués habría rechazado la opción del extremo internacional.

"Guedes es del Benfica. Quiere volver, pero no sé si de dan las condiciciones para ello. ¿Si le gustaría? Claro que sí. Le gustaría estar con su familia. Si pudiera, volvería al Benfica", insiste.

'Dardito' al Valencia CF del padre de Guedes

Además, Rogério cuestionó al club por no querer venderlo por menos de 30 millones de euros. "No sé si merece o no la pena, esa parte no la entiendo aunque manda el mercado", expresó. "Quiere más, quiere un club Champions porque en el Valencia CF hace dos años que no ve nada (Europa)", añadió.